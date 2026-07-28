Policie pátrá po Milanu Pazderovi, který zmizel z kempu Křivonoska

Policie pátrá po devětačtyřicetiletém Milanu Pazderovi, který zmizel z kempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Lidé jej naposledy viděli v pondělí kolem 10:00. V jeho chatce v kempu zůstaly osobní věci a Pazdera se od té doby nikomu neozval. Policie o pátrání informovala dnes ve zprávě.
"Na sobě měl mít červené kraťasy, více informací k oblečení se nepodařilo zjistit," uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Pazdera, jenž bydlí na Chebsku, měří 170 až 180 centimetrů. Má zelené oči, hnědé, řidší vlasy a nosí krátké vousy. Lidé mohou informace o pohřešovaném volat na linku 158.