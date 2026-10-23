Policie pátrá po nemocném muži ze zařízení v Libníči Českobudějovicku

Českobudějovičtí policisté pátrají po nemocném šestapadesátiletém muži, který ve čtvrtek ráno odešel ze zařízení v Libníči. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu, informovala na webu jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Muž je vysoký 180 až 185 centimetrů, má štíhlou postavu, hnědé oči, rovné šedé vlasy a prošedivělý plnovous. Pohřešovaný je klientem zařízení v Libníči a musí pravidelně užívat léky. V době odchodu měl na sobě pravděpodobně mikinu a tepláky. Mobilní telefon u sebe nemá.
Jakékoliv informace o pohřešovaném přijme kterákoliv policejní služebna nebo je svědci mohou zavolat na linku 158.