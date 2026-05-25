Policie pátrá po osmasedmdesátiletém Josefu Fitzovi z Táborska. Muž v neděli po poledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je nezvěstný. Fitz trpí neuropatií a špatně chodí. Policie o pátráním informovala na svém webu.
Fitz měří lehce přes 170 centimetrů, má šedé vlasy a šedý knír. Na sobě měl tmavě modré montérky, kostkovanou košili a tmavě modrou vestu. Na nohou měl bačkory. Mohl se vydat směrem na Černovice, Choustník, Tučapy, Deštnou, Mlýny nebo na Mnich. Dojezd vozíku je zhruba 50 kilometrů.
Lidé mohou jakékoliv informace o pohřešovaném volat na linku 158.