Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po poledni. Lomová přitom nikdy před tím bezdůvodně domov v Předních Zborovicích neopustila. Policie o pohřešované informoval dnes na svém webu.
"Policisté po ženě pátrali již během noci, a to i za využití policejního vrtulníku. Dnes ráno pátrací akce pokračuje a zapojily se do ní desítky policistů a profesionálních hasičů i jednotek sborů dobrovolných hasičů z okolí," uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Není známo, jaké oblečení měla žena na sobě. Lomová měří 170 až 175 centimetrů, má tmavé oči a tmavší, delší vlasy. Lidé mohou jakékoliv informace o pohřešované volat na linku 158.