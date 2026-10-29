Policie pátrá po ženě z Písecka, opustila pracoviště a může zvažovat sebevraždu

Policie pátrá po šestapadesátileté Vlastě Krupkové z Písecka. Žena dnes opustila pracoviště a se všemi se rozloučila. Mohla by uvažovat o sebevraždě, informovala policie ve zprávě.
"Hůř se orientuje v terénu, mohla by se pohybovat v Milevsku a jeho okolí, ale je schopna ujít i delší vzdálenost," uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Pohřešovaná měří 160 až 170 centimetrů a má prošedivělé vlasy. Na sobě měla zelenou bundu a modré montérky. Lidé mohou jakékoliv informace o pohřešované volat na linku 158.