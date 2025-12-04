Pohřešovanou čtrnáctiletou dívku z jižních Čech vypátrali až v Praze

Dívka odešla z domova ve středu a ani její blízcí nevěděli, kde může být. U sebe neměla mobilní telefon.
„Trpí psychickými problémy, může se sebepoškozovat. V minulosti se pokusila o sebevraždu, čichá spreje,“ informoval dnes dopoledne jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
„Pohřešovaná dívka z Jindřichohradecka, která mohla být v ohrožení života, byla vypátrána v Praze. Všem děkujeme za pomoc a informace,“ oznámili po poledni policisté na síti X.