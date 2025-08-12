Devatenáctiletou dívku ze Strakonic policisté hledali, protože o ni matka neměla žádné zprávy a při odchodu z domu si nevzala ani mobil. Po pár hodinách od vyhlášení pátrání se sama přihlásila na policii. Je v pořádku.
Pohřešovaná naposledy komunikovala s matkou v pondělí po deváté hodině. Od 14 hodin už mobil matce nezvedala. Ta po příchodu domů v půl sedmé večer zjistila, že dcera není doma. Nevzala si s sebou ani inzulin, který má pravidelně brát.
„Nikomu nic neřekla a není k zastižení. Kriminalisté na základě dalších zjištěných informací nevylučují, že dívka chtěla na týden odjet někam pryč, například autobusem,“ popsala během pátrání jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Dívka u sebe měla pouze doklady, platební kartu a peněženku. Policisté pátrání ukončili po 15. hodině.