Policie připravuje velké cvičení v okolí českobudějovických nádraží

Desítky policistů, hasičů, strážníků a záchranářů se v noci ze čtvrtka na pátek zapojí do cvičení v okolí českobudějovického vlakového a autobusového nádraží. Bude zaměřené na ochranu těchto objektů, cestující ve vlacích a autobusech neomezí. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Příprava na cvičení začne ve čtvrtek přibližně ve 21:00 a skončí v pátek kolem 05:00. "Chceme upozornit na to, aby lidé počítali se zvýšeným pohybem členů integrovaného záchranného systému," uvedl mluvčí.
Policisté nechtěli prozradit přesný scénář cvičení, Matzner pouze uvedl, že pracují se třemi variantami. "Jde o to, abychom si vyzkoušeli určité věci. Autobusové nádraží spojené s obchodním domem Mercury i vlakové nádraží jsou měkké cíle. Pohybuje se tam velké množství lidí a pro nás je důležité, abychom se dokázali v situacích, kdy tam nastane nějaké nebezpečí, správně a rychle rozhodovat," uvedl mluvčí. Policisté si mimo jiné chtějí otestovat komunikaci v podzemních garážích, kde některá jejich zařízení nemají signál, a proto nefungují.
Podle Matznera policisté zvažovali, že by cvičení uspořádali ve dne. Vzhledem k mnoha dopravním uzavírkám, které nyní v Českých Budějovicích jsou, ale nechtěli provoz ještě více komplikovat. "Zřejmě budou při cvičení i v blízkosti nádraží na čas některá místa uzavřena, což vyplyne ze situace. Proto jsme se rozhodli pro noční variantu," uvedl Matzner. Pro potřeby cvičení podle něj bude nejvytíženější Žižkova třída, která vede podél autobusového nádraží.