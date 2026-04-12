Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku

Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl v sobotu večer. Nařízená je veterinární pitva. Na webu o tom informoval policejní mluvčí Jiří Matzner.
"Policisté s kriminalistickým technikem zadokumentovali místo nálezu a přímo na místě spolupracovali se zástupci ochranářů přírody," uvedl mluvčí. Pitva by podle něj měla odhalit například to, zda byl vlk sražený někde na komunikaci nebo třeba otrávený.
Pode organizace Hnutí Duha se vlci vyskytuji v Česku na mnoha místech, například v Krušných, Lužických, Novohradských a Orlických horách, v Jeseníkách, na Šumavě či v Beskydech a Javorníkách. Podařilo se také prokázat rozmnožování vlků na území Kokořínska a Ralska.
Policie v tomto týdnu odložila případ čtyř mrtvých vlků z Rychlebských hor z loňského jara, které zřejmě někdo otrávil. Pachatele se zjistit nepodařilo. Konkrétní příčinu úhynu vlků se podle ochranářů toxikologickými testy nepodařilo prokázat, všechny další možnosti úmrtí však byly pitvou vyloučeny.