Policie řeší chování českobudějovických fotbalových fanoušků, hledá svědky

Jihočeská policie se kvůli narušení veřejného pořádku zabývá nedělním chováním fanoušků českobudějovického fotbalového klubu. Hledá svědky z vlaku, kterým se fanoušci vraceli ze zápasu v Praze. Na webu policie o tom dnes informoval policejní mluvčí Miroslav Šupík.
"Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme přijali oznámení o narušování veřejného pořádku ve vlaku ze strany fanoušků fotbalového klubu z Českých Budějovic, kteří se vraceli vlakem z venkovního výjezdu v Praze. Na vlakové nádraží v Českých Budějovicích jsme vyslali pět dvoučlenných hlídek policistů. Hlídky bez dalších problémů fanoušky vyprovodily z vlaku i z areálu nádraží," uvedl Šupík.
Žádnou škodu, kterou by fanoušci způsobili, podle něj policie nezjistila. Ověřuje ale informace ze sociálních sítí, že fanoušci obtěžovali cestující ve vlaku. Informace o tom mohou lidé volat na linku 158.