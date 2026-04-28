Od začátku tohoto roku v areálu Školního policejního střediska v Lišově cvičí týmy českobudějovické městské policie i státní policie. Tréninky jsou každý týden a střídají se mezi střelnicí a polygonem, který umožňuje nacvičit zásahy v bytech i dalších uzavřených prostorech. Kromě tělesné, střelecké a taktické přípravy absolvují také specializovaná školení.
„Je to jedna z modelových situací, kdy policisté i strážníci nacvičují společný postup,“ popsala nácvik zadržení pachatele vedoucí areálu Petra Adamová. Ten vychází z reálných situací, kdy se právě strážníci ocitají na místě jako první v linii a potřebují vědět, jak bude postupovat i druhá zasahující složka.
Ředitel českobudějovické městské policie Martin Hrinko poznamenal, že bez společného tréninku by se při ostrém zákroku mohli míjet. Policisté si se strážníky rovněž předávají zkušenosti. „Policie České republiky má perfektní školitele, my máme zase bývalé vojenské instruktory,“ vysvětlil Hrinko.
Podle něj díky tomu účastníci dostanou co nejširší informace potřebné k tomu, aby dokázali zvládnout zásah v různých podmínkách. „Pokud to dáme dohromady, myslím si, že účastníci dostanou nejlepší informace, aby mohli provést kvalitní zákrok,“ dodává.
Druhým směrem je podle něj to, aby se lidé z obou složek znali i mimo trénink. „Ať se ti lidé navzájem poznají, když venku spolu nebo vedle sebe slouží,“ přiblížil.
Strážníci bývají na místě první
V běžném provozu se totiž obě složky potkávají prakticky denně. „Typickým příkladem je situace s podnapilým řidičem. Strážníci ho zastaví, ale samotný zákaz řízení může uložit jen policista. Takže se na místo přivolává právě státní policie,“ uvedl příklad.
Jako přínosné to vnímá policejní instruktor Lukáš Pavlík. „Policisté se potkávají při zákrocích. A zde se poznají a secvičí se. Každý pak ví, co lze od druhého čekat a co dělat,“ zhodnotil.
Často jsou to totiž právě strážníci, kteří se ocitnou ve službě jako první u případů, které vyžadují profesionální zásah. „Zpravidla tam zamíříme hlídky jak městské, tak státní policie. Ale my můžeme být na místě první. Jako se to stalo loni, kdy se na akci na náměstí pohyboval ozbrojený muž,“ připomněl českobudějovický strážník Jakub Líbal.
Mají i simulátor lanovky nebo „studnu“
Policisté a strážníci se z objektu stěhují na střelnici. Kromě vlastní práce s pistolí tu nacvičují i bezpečnost zásahu. „Pachatel pod kontrolou. Okolí pod kontrolou!“ zní výkřiky do střelby.
Školící areál ale neslouží jen pro policisty. Nachází se zde například simulátor lanovky se sedačkami nebo skruže napodobující studnu „Využívají ho ke společnému nácviku postupů všechny složky integrovaného záchranného systému,“ podotkla vedoucí areálu Adamová.
V posledních týdnech tak cvičili například zásah proti útočníkovi v reálném prostředí nákupního střediska v Českých Budějovicích.