Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Markéta Sedláčková
  16:52aktualizováno  16:52
„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl na zem. Strážník mu spoutá ruce. „Výborně,“ chválí instruktor účastníky cvičení. Všichni pak z bytu odcházejí. Venku se mezitím připravuje další skupinka.

Od začátku tohoto roku v areálu Školního policejního střediska v Lišově cvičí týmy českobudějovické městské policie i státní policie. Tréninky jsou každý týden a střídají se mezi střelnicí a polygonem, který umožňuje nacvičit zásahy v bytech i dalších uzavřených prostorech. Kromě tělesné, střelecké a taktické přípravy absolvují také specializovaná školení.

„Je to jedna z modelových situací, kdy policisté i strážníci nacvičují společný postup,“ popsala nácvik zadržení pachatele vedoucí areálu Petra Adamová. Ten vychází z reálných situací, kdy se právě strážníci ocitají na místě jako první v linii a potřebují vědět, jak bude postupovat i druhá zasahující složka.

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným osobám v budovách a také společné střelby na terč. (28. dubna 2026)
Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným osobám v budovách a také společné střelby na terč. (28. dubna 2026)
Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným osobám v budovách a také společné střelby na terč. (28. dubna 2026)
Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným osobám v budovách a také společné střelby na terč. (28. dubna 2026)
Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným osobám v budovách a také společné střelby na terč. (28. dubna 2026)
Ředitel českobudějovické městské policie Martin Hrinko poznamenal, že bez společného tréninku by se při ostrém zákroku mohli míjet. Policisté si se strážníky rovněž předávají zkušenosti. „Policie České republiky má perfektní školitele, my máme zase bývalé vojenské instruktory,“ vysvětlil Hrinko.

Podle něj díky tomu účastníci dostanou co nejširší informace potřebné k tomu, aby dokázali zvládnout zásah v různých podmínkách. „Pokud to dáme dohromady, myslím si, že účastníci dostanou nejlepší informace, aby mohli provést kvalitní zákrok,“ dodává.

Druhým směrem je podle něj to, aby se lidé z obou složek znali i mimo trénink. „Ať se ti lidé navzájem poznají, když venku spolu nebo vedle sebe slouží,“ přiblížil.

Strážníci bývají na místě první

V běžném provozu se totiž obě složky potkávají prakticky denně. „Typickým příkladem je situace s podnapilým řidičem. Strážníci ho zastaví, ale samotný zákaz řízení může uložit jen policista. Takže se na místo přivolává právě státní policie,“ uvedl příklad.

Jako přínosné to vnímá policejní instruktor Lukáš Pavlík. „Policisté se potkávají při zákrocích. A zde se poznají a secvičí se. Každý pak ví, co lze od druhého čekat a co dělat,“ zhodnotil.

Z lavic k samopalům. Jak středoškoláci cvičí na dobrovolném vojenském výcviku

Často jsou to totiž právě strážníci, kteří se ocitnou ve službě jako první u případů, které vyžadují profesionální zásah. „Zpravidla tam zamíříme hlídky jak městské, tak státní policie. Ale my můžeme být na místě první. Jako se to stalo loni, kdy se na akci na náměstí pohyboval ozbrojený muž,“ připomněl českobudějovický strážník Jakub Líbal.

Mají i simulátor lanovky nebo „studnu“

Policisté a strážníci se z objektu stěhují na střelnici. Kromě vlastní práce s pistolí tu nacvičují i bezpečnost zásahu. „Pachatel pod kontrolou. Okolí pod kontrolou!“ zní výkřiky do střelby.

Školící areál ale neslouží jen pro policisty. Nachází se zde například simulátor lanovky se sedačkami nebo skruže napodobující studnu „Využívají ho ke společnému nácviku postupů všechny složky integrovaného záchranného systému,“ podotkla vedoucí areálu Adamová.

V posledních týdnech tak cvičili například zásah proti útočníkovi v reálném prostředí nákupního střediska v Českých Budějovicích.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

