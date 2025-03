V bytě pobodala svého druha, obvinili policisté ženu z pokusu o vraždu

K hádce došlo v noci ze čtvrtka na pátek v bytě u nádraží v Českých Budějovicích. Po slovním konfliktu žena ročníku narození 1993 svého staršího přítele pobodala.

„Přestože byl muž těžce zraněný v oblasti hrudníku, odešel z bytu a vyhledal pomoc poblíž nádraží,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Zraněný muž byl převezený do českobudějovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. Podle informací redakce útok přežije a je již mimo ohrožení života.

„Žena byla zadržena a obviněna z vraždy ve stádiu pokusu. Aktuálně je v policejní cele a čeká na rozhodnutí soudu, zda poputuje do vazby,“ dodal Matzner. V případě odsouzení ženě hrozí od 10 do 18 let vězení.

Jihočeští kriminalisté řeší letos již druhý podobně závažný zločin. Tím prvním byl lednový útok žáka ve škole v Rudolfově u Českých Budějovic, kdy namířil zbraň na učitelku.