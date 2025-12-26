Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí

Autor: pari
  21:42
V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil proti němu policista, který měl již po konci služby. Muž na něj vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí. Policista jej dostal na zem a přivolal posily. Nikomu se nic nestalo.

Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26. prosince 2025) | foto: Policie ČR

„Po službě, ale ve střehu, byl dnes večer policista hlídkové služby v Českých Budějovicích. V Mercury centru zakročil proti muži, který slovně napadal kolemjdoucí,“ oznámili večer policisté na sociální síti X.

Agresoři v obchoďáku hrozili zabitím. Jeden pak škrtil ženu, druhý napadl strážníka

V reakci na to na něj muž vytáhl nůž a hrozil smrtí. Policista jej dostal na zem, později mu pomohla přivolaná posila. „Z občanů nebyl nikdo zraněn, útočník je zadržen a má pár oděrek,“ dodali policisté s tím, že v obchodním domě Mercury bylo hodně lidí, tudíž situace mohla dopadnout daleko hůř.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyšehrad

Vyšehrad

Hrob hudebního génia Bedřicha Smetany na Vyšehradě.

vydáno 28. prosince 2025  22:31

Vyšehrad

Vyšehrad

Hrob Hany Zagorové na Vyšehradě.

vydáno 28. prosince 2025  22:30

Vyšehrad

Vyšehrad

Opékání špekáčků na Vyšehradě u táboráku.

vydáno 28. prosince 2025  22:20

Vyšehrad

Vyšehrad

Hrob Vlasty Buriana na Vyšehradě.

vydáno 28. prosince 2025  22:19

Vyšehrad

Vyšehrad

Betlém v kostele na Vyšehradě.

vydáno 28. prosince 2025  22:18

Vyšehrad

Vyšehrad

Pohled z Vyšehradu na porodnici v Podolí a na Pankrác.

vydáno 28. prosince 2025  22:17

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Jeřáby na Smíchovském nádraží pohledem z Vyšehradu.

vydáno 28. prosince 2025  22:17

Vyšehrad

Vyšehrad

Pohled z Vyšehradu.

vydáno 28. prosince 2025  22:16

Bohemians 1905

Bohemians 1905

Stavební činnost na stadionu Bohemians 1905.

vydáno 28. prosince 2025  22:15

Kongresové centrum Praha

Kongresové centrum Praha

Bruslení u Kongresového centra Praha .

vydáno 28. prosince 2025  22:14

Praha -Břevnov

Praha -Břevnov

Betlém v Břevnovském klášteře

vydáno 28. prosince 2025  20:09

