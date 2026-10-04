Policisté dnes na jihu Čech dnes řešili nehodu letadla a pád parašutisty

Policisté dnes na jihu Čech řešili nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku a pád parašutisty v Blažejově na Jindřichohradecku. Posádka letadla vyvázla bez vážných zranění, výsadkář si při dopadu poranil nohy, informoval na webu jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Dopoledne vyjížděli policisté na letiště Hosín. "Posádka letadla Sting RG nezvládla přistávací manévr na letišti a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště. Oba muži na palubě naštěstí neutrpěli žádná vážná zranění," uvedl Matzner. Stroj byl poškozen. Nehodu stroje budou vyšetřovat s policisty také letečtí odborníci.
Další policejní hlídky a záchranáři vyrazili dopoledne k Blažejovu na Jindřichohradecku k nahlášenému pádu parašutisty. "Parašutista žije, se zraněním byl převezen do nemocnice," uvedl mluvčí. Při tvrdém dopadu si poranil nohy. Seskakoval z Cessny 182. Letadlo startovalo z letiště v Jindřichově Hradci.