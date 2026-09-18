Policisté pátrají po čtrnáctileté dívce z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova. Matce se ozvala z cizího telefonního čísla, pak se ale odmlčela a už o sobě nedala vědět, informovala dnes jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Dívka měla na sobě měla oblečené bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé botasky a jako doplněk malou černou kabelku. Má velké hnědé oči, rovné středně dlouhé vlasy česané na pěšinku, ráda chodí s poměrně výrazným líčením rtů a obočí.
Policie žádá případné svědky, kteří by dívku viděli, aby se ozvali na linku 158 nebo se obrátili na jakoukoliv policejní služebnu.