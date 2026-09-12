Politici v Č. Budějovicích se chtějí po volbách věnovat dopravě či bydlení

Nedostatek parkovacích míst, přetížená doprava nebo málo dostupných bytů. To jsou hlavní problémy, kterým se většinou chtějí strany věnovat po volbách v Českých Budějovicích. Vyplývá to z ankety ČTK. Z oslovených velkých politických subjektů na otázky nereagovali pouze zástupci Motoristů. Odpovědi jsou řazené abecedně podle názvů kandidátek.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
Viktor Lavička (ANO): "Chceme především zlepšit dopravu, veřejný prostor, dostupnost bydlení a kvalitu základní městské infrastruktury. Investice by měly směřovat nejen do nových projektů, jako je vodní svět v oblasti bývalých kasáren Čtyři Dvory či do parkovišť P+R a jednopatrových parkovacích domů na sídlištích, které zvýší kapacitu současných parkovacích ploch, ale také do oprav chodníků a komunikací, které jsou ve městě opravdu v žalostném stavu. Zadlužení města pro mě není tabu, ale ani cíl. Pokud půjde o projekt, který je dlouhodobě potřebný, městu výrazně pomůže a jeho financování je při zachování zdravých rozpočtových rezerv bezpečné, jsem připraven úvěrové financování podpořit."
Tomáš Chovanec (HOPB): "Pro každého může být nejdůležitější něco jiného. Právě proto nechci celé volební období upnout k jediné velké stavbě. Město musí vybrat omezený počet skutečných priorit a propojit je s rozpočtovým výhledem. Vedle konkrétních investic jsou důležité také systémové změny, například zřízení pozice městského koordinátora dopravy a mobility nebo útvaru hlavního architekta. U dobře připravené dlouhodobé investice, která bude obyvatelům sloužit desítky let – například do bydlení, dopravní infrastruktury nebo potřebných kapacit sociálních služeb – je úvěr odpovědným nástrojem."
Dagmar Škodová Parmová, Naše Česko: "Především chceme pokračovat ve smysluplných projektech, které zatraktivní naše město a rozumně hospodařit s finančním prostředky, což se nám daří. Podle analytiků jsme městem v dobré finanční kondici. Za roky 2022 až do poloviny letošního roku bylo proinvestováno 4,51 miliardy korun. To nás staví na celorepublikové druhé místo v investicích na obyvatele.
Jan Teplý, ODS: "Prioritou je jednoznačně doprava a parkování. Ale je to složité téma, město není nafukovací. My se soustředíme v první fázi na lepší koordinaci oprav jednotlivých úseků a plánování dopravních uzavírek. A ne, nejsem ochoten město zadlužit. Nikdy jsem nežil na dluh a nechci to ani pro město, kde žiju, a kde jsem se narodil. Dle našich analýz jsou zdroje dostatečné, jen je třeba nastavit jasné priority."
Pavel Tůma, Piráti: "Nechceme město zatěžovat megalomanskými projekty, které vypadají dobře na vizualizacích, ale pak trvají roky příprav a kvůli chybějící podpoře politické reprezentace napříč spektrem se vůbec neuskuteční nebo nedopadnou dobře. Z velkých investic považujeme za jednu z hlavních priorit dostupné bydlení, kde chceme aktivně stavět městské byty. U takových projektů budeme hledat financování z více zdrojů, nejen z městského rozpočtu."
Jan Kadlec (SPD): "Musí být zaveden jasný a přehledný systém oprav rekonstrukcí a uzávěr, aby město mohlo dýchat a fungovat.Ukončit bezuzdné navyšování cen u prováděných zakázek jako u KD Slavie. Výběrová řízení jednoznačně orientovat na kvalitu a termín provedení, nikoliv pouze na cenu. Naší prioritou je mimo jiné dostatek bytů. Městský rozpočet kvůli tomu není třeba zadlužovat. Stačí odpovědně využívat prostředky které jsou k dispozici a neutrácet za zbytečné akce."
Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice): "Chceme připravit Budějovice na všechny výzvy, které město následujících desetiletích čekají. Ať už jde o stárnutí populace, adaptaci na čím dál tím častější výkyvy počasí nebo nárůst obyvatel a dopravy. Město k jednotlivým oblastem má zpracované strategické dokumenty, které je ale zapotřebí začít aplikovat. Co se týče zajištění financování, tak je to vždy o prioritách. Osobně bych raději namísto bizarních dekorací investoval milion do odborníka, který bude dohlížet na koncepční rozvoj města a dopravní infrastruktury."
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Viktor Lavička (ANO): "Po volbách budeme ochotni spolupracovat s těmi stranami či koalicemi, se kterými najdeme programovou shodu a které budou respektovat základní principy demokratického fungování státu. Naopak spolupráci vylučujeme s politickými subjekty, u nichž by zásadní programové nebo hodnotové rozdíly takovou spolupráci znemožňovaly."
Tomáš Chovanec (HOPB): "Přirozeně budeme jednat především s těmi, se kterými máme dobrou zkušenost z minulých koalic nebo současné opozice. Upřednostňujeme týmové vedení – město se nemá řídit názorem jediného člověka. Velmi obtížně si dokážeme představit jakoukoliv spolupráci s extremistickými stranami a uskupeními."
Dagmar Škodová Parmová, Naše Česko: "Jde nám především o rozvoj našeho města a jdeme volby vyhrát. V zastupitelstvu jsme ochotni spolupracovat s demokratickými politickými subjekty, stejně jako tomu bylo v tomto volebním období."
Jan Teplý, ODS: "Pro mne osobně je možná spolupráce jen s demokratickými stranami, nicméně věřím, že hledisko užitečnosti a prospěšnosti pro občany překoná stranickou příslušnost."
Pavel Tůma, Piráti: "Jsme připraveni jednat a případně v rámci koalice spolupracovat se všemi demokratickými stranami. Za zásadní pro takovou spolupráci považujeme témata nulové tolerance korupce, otevřenost radnice a transparenci rozhodování."
Jan Kadlec (SPD): "SPD se v komunálních volbách nevymezuje vůči žádné straně. Předpokládáme, že občané nebudou volit strany placené z organizovaného zločinu a tím bude výběr pro spolupráci záležet pouze na vztahu zvoleného subjektu k dalšímu směrování města."
Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice): "Dopředu vylučujeme spolupráci se všemi antisystémovými stranami. Zbytek pak určí voliči, jaké karty rozdají. Budeme určitě jednat se všemi subjekty, u kterých vzájemná spolupráce umožní prosazovat náš program."
3. Co vaše strana připravuje v souvislosti s s projektem Evropské hlavní město kultury v roce 2028?
Viktor Lavička (ANO): "Chceme především otevřít otázku, pro koho vlastně tento projekt ve městě je. V tuto chvíli máme pocit, že se směrem k široké veřejnosti děje překvapivě málo. Obyvatelé často nemají dostatek informací o tom, co se připravuje, jaké projekty vznikají a jak se do nich mohou sami zapojit. Komunikace organizátorů, a tím i města, s obyvateli v tomto směru výrazně vázne."
Tomáš Chovanec (HOPB): "Chceme prosadit těsnější spolupráci města s týmem EHMK a v této souvislosti také rozhýbat dosud žalostný rozjezd KD Slavie, která má být jedním z důležitých center kulturního života. Nejdůležitější je, aby po roce 2028 zůstaly lépe využívané kulturní prostory, silnější místní kulturní scéna a úspěšné akce, které se stanou trvalou součástí kulturní identity města."
Dagmar Škodová Parmová, Naše Česko: "V rámci příprav dojde ještě třeba i výstavbě naprosto nové budovy Alšovy jihočeské galerie a úplné přestavbě Letního kina Háječek či rekonstrukci Domu umění. Zároveň titulární rok 2028, který v rámci více než pěti desítek projektů přinese 1500 akcí, nevnímáme jako cíl, ale jako začátek trvalého rozvoje našeho města s velkým potenciálem."
Pavel Tůma, Piráti: "Chceme především podporovat projekty, které nebudou jen jednorázovou akcí, ale mají šanci fungovat i po roce 2028. Zároveň chceme zlepšit komunikaci města s veřejností, aby lidé lépe věděli, co se v rámci EHMK děje a mohli se do programu zapojovat."
Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice): "Budeme usilovat o to, aby se slíbené finanční prostředky dorazily tam, kam byly určeny. A já osobně budu týmu okolo EHMK držet palce jako jeden z jejich dobrovolníků."
Jan Kadlec (SPD): "Zůstáváme konzistentní a nemáme žádný důvod se na tuto akci nějak připravovat. Ostatně počet zaměstnanců této organizace je 22 plus osm na částečný úvazek, takže je jich víc než dost. Odbor kultury a cestovního ruchu má 13 zaměstnanců a musí zvládat daleko víc!"
Jan Teplý, ODS: "Naší filozofií i v tomto směru zůstává zapojení více čtvrtí města a trvání projektů i po skončení EHMK 2028. Například vedení EHKM 2028 se může začít starat i o nově rekonstruovanou Slavii a dát ji tak trvalé využití, když už nás to stálo přes miliardu korun."
4. Jak se vaše strana staví k projektu bytové zástavby u Vrbenských rybníků?
Viktor Lavička (ANO): "K projektu bytové zástavby u Vrbenských rybníků přistupujeme kriticky, ale zároveň nechceme automaticky odmítat novou bytovou výstavbu. České Budějovice nové byty potřebují, otázkou však je, kde a jak mají vznikat. V případě této lokality považujeme za zásadní respektovat její význam pro přírodu, krajinu i rekreaci obyvatel. Nejsme přesvědčeni, že tlak na výstavbu musí být automaticky důvodem pro rozsáhlou zástavbu právě v tomto místě."
Tomáš Chovanec (HOPB): "Budějovice potřebují nové byty, ale ne za každou cenu. Je třeba připomenout, že zástavbu u Vrbenských rybníků umožňuje už současný územní plán, a dokonce ve větším rozsahu. Návrh nového územního plánu jde v ochraně zeleně správným směrem. Nyní se vypořádávají připomínky veřejnosti a následně uvidíme, zda si tuto ambici udrží i pod tlakem developerů a zda ještě omezí některé rozvojové plochy. Jsme připraveni tuto jedinečnou ptačí oblast bránit."
Dagmar Škodová Parmová, Naše Česko: "Určitě se shodneme na tom, že město nové byty potřebuje. Při schvalování změny územního plánu, který mimo jiné, zástavbu v oblasti Vrbenských rybníků umožňuje, bylo přihlédnuto ke kladnému stanovisku Komise pro rozvoj metropolitní oblasti České Budějovice, která je poradním orgánem rady města. Dalším faktorem byly podmínky samotné výstavby, která má respektovat blízkost přírodního prostředí, tedy množství zeleně při realizaci záměru, snižující se podlažnost nebo řešení parkování pod úrovní výstavby. Projektanti nového územního plánu rozsah zastavitelných ploch v této části města oproti současnému stavu ještě snižují."
Jan Teplý, ODS: "Je velmi těžké na základě dostupných informací vše objektivně posoudit. Město rozhodně potřebuje více bytů, nesmí to však být na úkor ochrany zájmů obyvatel a přírody. Mám zde pochybnost, jestli byly dostatečně zváženy všechny tyto dopady."
Pavel Tůma, Piráti: "Pro Piráty je výstavba nových bytů prioritou, ale musí probíhat na místech, kde to dává smysl – tedy primárně na brownfieldech, nikoliv na úkor cenné přírody. Dlouhodobě proto prosazujeme přísnou ochranu a celistvost celé lokality Vrbenských rybníků."
Jan Kadlec (SPD): "Projekt bytové zástavby u Vrbenských rybníků jsme podpořili, samozřejmě s tím že musí být brán maximální ohled na chráněnou lokalitu v okolí."
Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice): "V případě zástavby u Vrbenských rybníků jsme však pro, aby se striktně držela ulice M. Horákové, kde ji územní plán připouští, a nezasahovala do klidové zóny rybníků."