Za Kubou odchází třetina jihočeské ODS. Přijdou noví členové, předpovídá Jirsa

Hejtman Martin Kuba oznámil odchod z ODS 27. listopadu, zdůvodnil ho rozchodem v pohledech na politiku. Odchod s ním oznámili další občanští demokraté, například českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Krajský místopředseda za ODS a senátor Tomáš Jirsa nicméně očekává, že členská základna ODS v kraji bude opět narůstat. „V reakci na regionální politické události vstupují do strany noví, mladí lidé,“ řekl senátor.
Jihočeská ODS po odchodu Kuby. Začínají sněmy, stranu může převzít starosta Bauer
Na jihu Čech se v těchto dnech konají oblastní sněmy ODS, které si volí vedení. Po událostech posledních týdnů se jich účastní i místopředseda ODS Martin Kupka. „Deklaruje nám svou podporu a nabízí různé formy pomoci,“ uvedl Jirsa.
„V pondělí byl novým předsedou místního sdružení v Prachaticích zvolen sedmadvacetiletý František Bican, dlouholetý člen ODS působící v mezinárodním byznysu. Jihočeští členové ODS jsou připraveni pokračovat v práci na rozvoji jižních Čech i celé České republiky a na jejím pevném mezinárodním ukotvení,“ shrnula jihočeská ODS ve svém vyjádření.