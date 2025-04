Test pošt: Na sídlišti dlouhá fronta, jinde klid, lidé přešli na internet

Často jdete prakticky hned na řadu nebo čekáte jen pár minut. Jihočeská MF DNES se zapojila do celorepublikového testu a 10. a 11. dubna zkontrolovala vybrané pobočky.

V Českých Budějovicích dlouhodobě sledovala tu hlavní na Senovážném náměstí, opakovaně ale vyrazila i do Suchého Vrbného, na sídliště Máj a Vltavu či do Mladého. Mimo krajské město do Milevska, Bechyně či Týna nad Vltavou.

„Je tu klid. Teď tu jsou dva lidé. Jdu hned na řadu,“ shodovali se pravidelně redaktoři, když hlásili výsledky testu.

Velké obavy z plošného zavírání poboček před dvěma lety se tak ukázaly často jako liché. Přitom hlavní část testu se uskutečnila v době, kdy si lidé chodí pro důchody a dal se očekávat větší nápor. Ale právě tady lze najít vysvětlení.

Počet lidí, kteří si důchod vyzvedávají na poště nebo si ho nechávají doručit domů dlouhodobě výrazně klesá. Zatímco v roce 2016 jich bylo v celém Česku 1,2 milionu, v roce 2019 už jen 800 tisíc. Nyní je to 405 tisíc lidí. Z toho si jich přímo na poštu zajde pouze 162 tisíc.

Přece jen se ale při testování našla výjimka a jedna z pošt byla naplněná a fronta se táhla až ven za dveře. Byla to pobočka na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Při kontrole předminulý pátek odpoledne byla otevřená jedna ze tří přepážek.

„Objednali jsme si balík domů. Oba jsme s manželkou celý den doma. Nikdo nezazvonil, ani nezavolal. Jen jsme odpoledne dostali zprávu, že nás nikdo nezastihl a že si mám dojít pro balík druhý den na poštu. To je nehoráznost. Už zase,“ rozčiloval se jeden z klientů. Balík nakonec dostal.

To jinde byl absolutní klid. Z pěti přepážek v na budějovickém sídlišti Máj jsou otevřená jen dvě a bohatě to stačí. Na odbavení čekal redaktor jen dvě minuty. „Tady je to v pohodě, žádné fronty tu nebývají. Ještě jsem tu snad nával nezažila,“ reagovala jedna ze zákaznic.

Podobné to bylo v nedalekém Suchém Vrbném. „Máte zrovna štěstí, že tady teď nikdo není. U nás je to nárazové, nějaký čas klid a pak chvíli nával,“ reagovala usměvavá pošťačka za přepážkou. Aby to nebylo jen o štěstí, MF DNES vyrazila na stejné místo ještě dvakrát. Podruhé tam byli dva klienti, potřetí také. Takže čekací doba prakticky nulová.

Pod drobnohledem byla při testu hlavní pošta na Senovážném náměstí v Budějovicích. Minulý čtvrtek a pátek tam byli redaktoři čtyřikrát, předtím pravidelně každý měsíc po celý rok.

Nejhorší to bylo logicky před Vánoci, to klienti čekali až 20 minut. Teď v dubnu při hromadné kontrole to bylo o poznání kratší a stejně tak i přes rok. Až na jeden případ nebylo čekání delší než pět minut.

Minulý čtvrtek bylo u přepážek zhruba deset lidí, převážně senioři. Ti si přišli vyzvednout důchod nebo ověřit podpis. Čísla na elektronickém pořadníku se měnila v rychlém tempu. Například postarší muž, který přišel uhradit inkaso, odcházel už za čtyři minuty.

Pošta? Ne, už spíše internet

Čas neztrácela ani Marie Zámečníková, která přišla vyřídit přeplatek za elektřinu.

„Na poštu nechodím, veškeré platby dělám na internetu. Ale přišla mi složenka s přeplatkem, to jsem musela vyřešit osobně. Byla jsem hotová za dvě minuty,“ pochvalovala si. I tady se ukázalo, jak elektronická komunikace ulehčuje přímo na kamenných pobočkách.

Odpoledne bylo na hlavní poště asi dvakrát víc lidí než před obědem, ani tentokrát fronty ale vyloženě nevázly. Na vyzvednutí doporučeného dopisu čekal jeden z klientů deset minut.

„Dnes spěchám, tak jsem se jen přišla podívat, kolik je tu lidí. A hele, jsem na řadě,“ zasmála se Renata Popová, když se na obrazovce rozsvítilo její pořadové číslo – sotva dvě minuty po jejím příchodu.

Někde se ovšem také ukazuje, že pomohlo zachování poboček, které chtěla pošta před dvěma lety zrušit. Je to například v Jindřichově Hradci, kde fungují takzvané pošty Partner plus, na jejichž fungování město přispívá.

„Na Vajgaru je vytíženost 95 procent, na sídlišti Hvězdárna 70 procent. Za nás to byl správný krok, služba je využívaná, budeme samozřejmě sledovat další vývoj,“ uvedl starosta Michal Kozár.