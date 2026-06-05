Inspektoři v provozovně rychlého občerstvení Mr. Thai našli větší množství živých i mrtvých švábů, a to v kuchyni i ve skladu.
„Rozsáhlé zamoření hmyzem se týkalo zejména okolí chladicích zařízení. Švábi se rychle pohybovali nejen po podlaze, kartonových krabicích s balenými nudlemi či po přepravce s čerstvým zelím a cibulí, ale i přímo po zelenině a surovinách,“ stojí v příspěvku na facebookovém profilu Potraviny na pranýři, který je oficiálním profilem Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Mrtvé šváby inspektoři objevili i vedle chladicího zařízení a pod pracovním pultem, kde byly uskladněné otevřené pytle s rýží.
„Dále jsme v provozovně zjistili zanedbaný úklid – na podlahách se nacházely nánosy mastnoty, nečistot a zbytků připravovaných pokrmů,“ pokračuje příspěvek.
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Kontrolovanému provozovateli inspektoři uložili úplný zákaz užívání prostor a zahájí s ním správní řízení o uložení pokuty.
K zavření provozovny se vyjádřila i marketingová manažerka IGY Šárka Gramanová: „Záležitosti ohledně restaurace Mr. Thai spadají plně do kompetence společnosti, která ji provozuje. Naše role je nastavena pouze v rámci pronajmu prostor.“