Po bitce více než deseti lidí zůstali dva zranění a několik poničených aut

Autor: khr
  13:02aktualizováno  13:02
Sledovat Metro na Googlu
Rvačku více než deseti lidí museli v sobotu večer rozehnat policisté ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Dva zraněné odvezli záchranáři do nemocnice. Po incidentu je poškozených několik aut, policisté hledají svědky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policejní hlídky na okraj obce vyjížděly kolem 22. hodiny. Do potyčky, jejíž někteří aktéři byli ozbrojení noži, se zapojilo přes deset lidí. Nikdo ale nebyl pořezaný.

„Dva lidé byli po incidentu převezeni k dalšímu ošetření do nemocnice a došlo na poškození několika vozidel, přičemž celková škoda na nich je odhadnuta na více jak 150 tisíc korun,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

U aut byly poškozené pneumatiky, utržené stěrače, promáčklé kapoty i poškozená světla.

Kriminalisté v tuto chvíli událost šetří pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci.

„Případ je však na samém počátku vyšetřování, tudíž je možné, že se právní kvalifikace ještě změní,“ poznamenala Krausová a dodala, že pokud někdo bitku viděl a mohl by sdělit kriminalistům další podrobnosti, může volat na linku 158.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Gočárova galerie v Pardubicích uzavírá na měsíc mlýny, chystá výstavu Zemánkové

ilustrační snímek

Gočárova galerie v Pardubicích ode dneška na necelý měsíc uzavře své prostory v Automatických mlýnech. Důvodem je výměna výstav, při které je nutné současnou...

25. května 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Žena pobodala přítele, pak se snažila zmást policii falešnými stopami

ilustrační snímek

Na falešnou stopu se podle policie pokusila svést vyšetřovatele žena ze Šumperska, která je nyní obviněna z pokusu o vraždu. Kriminalistům tvrdila, že na jejího přítele zaútočil cizí muž, ve...

25. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Dreame jmenovalo Cristiana Ronalda novým globálním ambasadorem značky

25. května 2026  13:37

Postrach psů i trávníků. Brnem se šíří ječmen myší, svědčí mu teplo a mulčování

Ječmen myší je jednoletá tráva s nápadnými, měkkými a dlouhými osinami. V...

Brnem se podle ochránce přírody Viléma Jurka z organizace Rezekvítek v posledních letech výrazně šíří ječmen myší, který způsobuje problémy chovatelům psů i městské zeleni. Hlavním důvodem jeho...

25. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ŘSD začalo s opravou silnice I/21 u Chlumečku u Chebu

ilustrační snímek

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes opravu silnice I/21 u Chlumečku na Chebsku. Práce na úseku dlouhém 1,3 kilometru potrvají přibližně dva měsíce...

25. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Metro B naráží na kapacitu, bez dalších investic dopravu nezvládneme, varuje starosta Prahy 13

David Vodrážka je rodilý Pražan, má ženu a tři děti. Ve vedení radnice působí...

Radnice třinácté městské části patří dlouhodobě k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem metropole. S novou výstavbou ale rostou i nároky na dopravu, školy, parkování nebo veřejný prostor. Své o tom ví...

25. května 2026  13:30

Škola v Pardubicích po vraždě studentky obnovila výuku, pokračují i maturity

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, v jejíž blízkosti ve čtvrtek mladík zavraždil jednu ze studentek, v pondělí obnovila výuku a maturity. Studentům i pedagogům je k dispozici...

25. května 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Čtrnácté novoměstské Slunohraní bude mít úvodní koncert 30. června

ilustrační snímek

Na festivalu Slunohraní letos v Novém Městě na Moravě na Žďársku zazní jazz i folklorní a barokní hudba. První koncert je naplánovaný na 30. června. Festival,...

25. května 2026  11:41,  aktualizováno  11:41

Bývalý závod Preciosy v Turnově bude patřit městu od konce léta

ilustrační snímek

Bývalý závod Preciosy v Turnově bude od konce léta patřit městu. Zaplatí za něj deset milionů korun. Transakci schválilo vedení firmy i zastupitelstvo....

25. května 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Praha dokončí dvě kobky na náplavce podle původního návrhu

Kobka na náplavce na Rašínově nábřeží v Praze. (ilustrační snímek)

Praha upraví dvě kobky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu Petra Jandy. Pražští radní v pondělí změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na...

25. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Rytířská ulice

Rytířská ulice

Poházená kola na Starém Městě.

vydáno 25. května 2026  13:10

Po bitce více než deseti lidí zůstali dva zranění a několik poničených aut

ilustrační snímek

Rvačku více než deseti lidí museli v sobotu večer rozehnat policisté ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Dva zraněné odvezli záchranáři do nemocnice. Po incidentu je poškozených několik aut,...

25. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.