Policejní hlídky na okraj obce vyjížděly kolem 22. hodiny. Do potyčky, jejíž někteří aktéři byli ozbrojení noži, se zapojilo přes deset lidí. Nikdo ale nebyl pořezaný.
„Dva lidé byli po incidentu převezeni k dalšímu ošetření do nemocnice a došlo na poškození několika vozidel, přičemž celková škoda na nich je odhadnuta na více jak 150 tisíc korun,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
U aut byly poškozené pneumatiky, utržené stěrače, promáčklé kapoty i poškozená světla.
Kriminalisté v tuto chvíli událost šetří pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci.
„Případ je však na samém počátku vyšetřování, tudíž je možné, že se právní kvalifikace ještě změní,“ poznamenala Krausová a dodala, že pokud někdo bitku viděl a mohl by sdělit kriminalistům další podrobnosti, může volat na linku 158.