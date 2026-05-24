Pouliční festival Pískoviště nabídl festival malých nakladatelů Knížkoviště

Pouliční festival Pískoviště, který dnes v Písku skončil, premiérově nabídl festival malých nakladatelů Knížkoviště. Obsahoval mimo jiné literární dílny nebo výtvarný workshop. Pískoviště, které začalo v pátek, navštívilo za tři dny několik tisícovek lidí. ČTK to řekl ředitel pořádající galerie Sladovna Adam Langer.
"Zájem o letošní festival Pískoviště byl velký. Myslím si, že nám hodně pomohlo slunečné počasí, i když chvilkami bylo až příliš velké teplo. Program se konal na mnoha místech, kdy tím hlavním byl areál letní plovárny," uvedl. Právě na letní plovárně se konalo mimo jiné zmiňované Knížkoviště. Kromě toho na návštěvníky v letní plovárně čekalo divadelní a akrobatická představení, hudební vystoupení i tvořivé dílny. Program odstartovala vernisáž hravé výstavy o golfu JAMka Session ve Sladovně. Diváci viděli show na vodě v podání souboru Budecirkus, divadlo Damúza nebo kapely Cirkus Problem a Závodní ovce.
Areál venkovní plovárny pořadatelé Pískoviště využili potřetí. "Je to běžně nepřístupné místo. Využíváme jej se svolením města, za což jsme moc vděční. Areál byl navržený jako sportovně odpočinková zóna a to nám vyhovuje," řekl Langer. Letní plavecký bazén je uzavřený kvůli špatnému technickému stavu samotného bazénu. Návštěvníci mohou využívat jen terasu, kde je občerstvení. Vedle stojící krytý plavecký bazén zůstává v provozu do doby, než město postaví nový pod Lesnickou školou. Jeho stavba začala loni v lednu.
Pískoviště je tradiční rodinný pouliční festival, který každoročně oživuje historické centrum a břehy řeky Otavy v Písku. Propojuje umělce a místní komunity. Prolíná se při něm současné umění, interaktivní zábava a komunitní tvoření. Sladovna Písek je největší dětskou galerií v Česku. Ve zrekonstruované budově bývalé sladovny nabízí interaktivní výstavy, které propojují umění, hru a vzdělávání.