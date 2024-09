Nechci to znovu zažít, říká muž z Husince. V roce 2002 měl dům plný vody a bahna

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Odpouštění už nebude stačit a vodohospodáři nebudou schopni odtok regulovat. Kolik vody z přehrady a Blanice na obce po toku řeky poletí a kam až řeka vystoupá, není v tuto chvíli jasné.

„Co člověk může udělat? Dám pytle mezi vrata a budu doufat, že se voda pod most vejde a nevytopí nás. Nechci už to znovu zažít,“ říká Petrlík.

V roce 2002, v srpnu při nejhorších povodních, měl v domě 1,75 metru vody a bahna. Všechno zničené. „Utekli jsme tenkrát jen v holínkách a bundě. O všechno jsme přišli. Měsíc před povodní jsme dům opravili, v den, kdy nás to vyplavilo, jsme ještě štukovali zeď,“ popisuje.

„Teď udělali, co měli“

Lidé v Husinci dodnes onen osudný rok nemohou vodohospodářům zapomenout. Husinecká přehrada byla totiž před povodní plná a hrázní upouštěli jen pomalu. „Tentokrát udělali, co měli. Ještě včera byla přehrada prázdná, z vody koukaly skály, prostředkem tekla v podstatě jen řeka. Věřím, že voda se tentokrát nevylije z koryta,“ popisuje.

Petrlík měl na domě už v roce 2002 milionové škody, povodňovou půjčku 300 tisíc korun pak splácel pět let a dům v podstatě musel celý zrekonstruovat.

„Tehdy pršelo pět dnů v kuse, teď věřím, že to nebude tak hrozné, že se opravdu voda vejde do koryta. Když ne, tak je jasné, že je to znovu v baráku. Já to ještě psychicky dám, jsem z motokrosu, kterému se věnuji, tvrdej, ale žena, ta už to dlouho nedává,“ popisuje Petrlík.

A aby dokreslil, že na tom není tak hrozně, ukazuje na sousední domy, které jsou blíže vodě a zhruba o metr níž. „Ti jsou na tom chudáci hůř,“ doplňuje.