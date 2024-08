Bratr vyplaval z dílny oknem, vypráví živnostník o bleskové povodni na Šumavě

Potlučená auta poházená po pozemku, spousta připlavené slámy z okolních polí, jež se chytala na různé vybavení na dvorku, a všudypřítomné mazlavé bláto. Taková byla realita po velké vodě.

„Před dvěma týdny jsme tu měli po pás vody a včera jsme tu měli tolik,“ ukazuje Vozandych na zřetelnou čáru ukazující úroveň, kam až se voda dostala. Dosahovala téměř po bradu. Potok si našel cestu starým korytem, které vedlo právě přes dvůr obráběčské dílny.

„Byli jsme tu s bratrem zachraňovat, co se dalo. Ten se pak z dílny dostal tak, že vyplaval ven oknem. Já jsem tu chodil jen v trenkách, neměl jsem ani boty,“ popisuje dramatické události.

Po obou povodních přišel 46letý podnikatel prakticky o veškeré vybavení. Silný proud vody dokonce jedno z vozidel na dvoře odhodil až do míst, kde ještě nedávno stála vrata do dílny.

„Přišli jsme o všechny CNC obráběcí stroje, kterých jsme tu měli pět, a voda nám zničila i čtyři auta. Po první povodni jsem si myslel, že stroje ještě necháme opravit, ale teď už to nemá smysl, protože jsou plné bláta. Zničené jsou i počítače na strojích. Co jsem potřeboval k živnosti, to je pryč. Všechno to vyhodím,“ krčí Vozandych rameny mezi nefunkčními stroji.

Podle vlastních slov ale s podnikáním rozhodně nekončí. „Mám naštěstí kamarády, kteří mi pomůžou firmu obnovit. Nesmírně mě to baví a končit rozhodně nechci,“ dodává.

Na místě současné kovoobráběcí dílny stála kdysi vůbec první česká továrna zpracovávající dřevotřísku, kterou zde za první republiky zakládal místní továrník Adolf Kůs. Poté si objekt přivlastnili komunisté, kteří přístavky zavřeli celý dvůr. „Právě kvůli nim neměla voda kam odtékat. Ona by se ale do domu stejně dostala okny ze strany od koryta potoka,“ doplňuje.

Na neštěstí majitele dílny však možná doplatí i obyvatelé obce, Vozandych měl totiž v dílně uschované sudy piva na nadcházející houbové slavnosti, které se v obci konají tento víkend. „Odplavala nám také pípa i peněžní dar z obce na pořádání slavností. Kromě nás to vypláchlo i sklárnu a spoustu sklepů v obci,“ dodává Vozandych.