Lužnice může vystoupat na úroveň padesátileté vody. Plav zůstává zatopený

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

V malé hasičárně voní teplá čerstvá polévka, čaj a káva. Dobrovolní hasiči tu sbírají síly na další boj s vodou. Je neděle chvíli před obědem. „Hele, tady se to zlepšuje. Do dvou, tří by mělo pršet, ale pak už to má přestávat, ale v pondělí zase a hodně,“ sledují tři hasiči meteo předpovědi na mobilu jednoho z nich.

Pak přijde jejich velitel začne rozdávat nové úkoly, plavským hasičům pomáhají ti z nedaleké Heřmaně. „Jděte odtud,“ mávne jeden z mužů v uniformě na ty, kteří se na návsi v holinách koukají na zaplavenou obec.

„Opravdu to nepodceňujte a nechoďte sem, nevíme, co který kanál může způsobit,“ přidává se místostarostka Andrea Plechingerová, která přišla za hasiči. „Jsou to moje první povodně ve funkci. Do toho máme starostu ještě na dovolené, ale už se vrací,“ usmívá se zpoza pláštěnky ta, která vše v Plavu zatím řídí.

„Dneska mě pustili vyspat, spala jsem čtyři hodiny, včera ale jen dvě,“ říká místostarostka. Zatím to v Plavu, který je od Budějovic odříznutý rozlitou Malší, nevypadá na velkou paniku, ale bedlivě tu všichni sledují šedou oblohu.

Bývalá starostka Plavu Oldřiška Ribolová, která ve funkci zažila i velké povodně z roku 2002, obyvatele a hasiče chválí. Prý se zatím s velkými přívaly vypořádávají dobře. „Ale pořád koukám, co naprší a jak stoupá Stropnice,“ povídá, když věnčí svého psa u zaplavené návsi.

Profesionální hasiči mezitím likvidují lípu, co spadla na střechu hostince na ostrově a poškodila střechu. Místní lidé i nadále přinášejí hasičům bábovky a něco na zahřátí. Většina těch, kteří mají zaplavené domy, se přesunuli k příbuzným.

Husinecká nádrž nepřetéká tolik

To nejhorší teprve čeká obce a města na řece Lužnici. Tam se valí povodňová vlna. Třetí povodňový stupeň platí v Nové Vsi u hranic s Rakouskem, na Pilaři v neděli po obědě platil extrémní stav nebezpečí. Dále na toku řeky jsou druhé povodňové stupně.

„Na Lužnici to bude asi nejsložitější. V ORP Soběslav může dojít na padesátiletou nebo i větší vodu. O každý centimetr se může bojovat také ve Veselí nad Lužnicí,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba. V Soběslavi nebo ve Veselí nad Lužnicí se ještě posilují protipovodňová opatření.

Naopak dobré zprávy dorazily od Husinecké nádrže. Ta sice v noci začala přetékat, ale ne tolik, kolik se očekávalo. „Po otevření bezpečnostního přelivu jsme předpokládali odtok až 80 kubíků za sekundu, ale je to naštěstí jen 35. Pro obec pod nádrží je to dobrá zpráva, voda by tam neměla napáchat větší škody,“ dodal Kuba.

Voda už by neměla příliš stoupat ani na řekách Malše a Vltava v okolí Českých Budějovic. „V Římově se díky uvolněnému prostoru daří vodu částečně zadržet. Nyní odtéká 140 kubíků za sekundu a zdá se, že bychom to měli už zvládnout. Pokud nepřijde výraznější a neočekávaný nárůst srážek, Malše už by neměla stoupat. Stejně tak i Vltava v Budějovicích už by na této úrovni měla zůstat,“ přidal hejtman.

Kaplice a Jinín řeší potíže s pitnou vodou

V neděli odpoledne informovala společnost Čevak, která provozuje vodohospodářský majetek takřka v celém kraji, že je pitná voda prakticky všude nezávadná.

„Výjimkou je v současné době část Kaplice na Českokrumlovsku, kde se objevil zákal ve vodovodní síti. Závada na místním zdroji je již odstraněná, přesto obyvatelům dotčené části města doporučujeme, aby vodu pro potravinářské účely (omytí potravin, pití, vaření) preventivně převařili,“ upozornila mluvčí Čevaku Lenka Zimmelová.

A v obci Jinín na Strakonicku mohou lidé z důvodu zhoršené kvality v místních zdrojích dočasně používat vodu z veřejného vodovodu pouze jako užitkovou. „Na místě jsou přistavené cisterny s pitnou vodou,“ doplnila Zimmelová.

Kvůli výpadku elektřiny museli vodohospodáři odstavit úpravnu vody Hamr, která je zdrojem pitné vody pro Třeboňsko. Zaměstnancům Čevaku se daří celou oblast zásobovat vodou ze soustavy Jižní Čechy. Vodou z Jihočeského vodárenského svazu je od včerejšího odpoledne zásobované také město Písek.

Kvůli výraznému zvýšení hladin na řekách musely být z preventivních důvodů odstavené již čtyři desítky čistíren odpadních vod. Jsou to například čistírny v Českých Budějovicích, ve Volarech, Českých Velenicích, Trhových Svinech, Borovanech, Protivíně, Nových Hradech nebo v Jarošově nad Nežárkou.