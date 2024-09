Padesátiletá voda. V obci Frahelž se Lužnice dostala na úroveň extrémního ohrožení

Český hydrometeorologický ústav uvedl, že Lužnice ve Frahelži překročila limit pro padesátiletý průtok, tedy průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 50 let. „V nejbližší době se bude hladina kolem této úrovně udržovat,“ uvedli meteorologové.

Z Rožmberku odtéká od úterý více vody, jelikož se dostala přes bezpečnostní přeliv. Voda v řece by však podle starosty Veselí nad Lužnicí na Táborsku Víta Rady (BEZPP, za Jihočechy 2012) neměla do rána město ohrozit. Lidé ve Veselí nad Lužnicí jsou ale podle něj připraveni na to, že pokud to bude nutné, evakuují se. Ve Veselí se Lužnice stéká s Nežárkou.

„Zatím to vypadá, že by se kulminace řek (Lužnice a Nežárky) nemusela potkat. Hladina Nežárky pomalu klesá. Ale nikdo nedokáže říct, jak přesně se vše bude vyvíjet,“ řekl ve čtvrtek starosta. Hladina Lužnice se pod rybníkem Rožmberk stále pozvolna zvedá. Její vzestup se ale zpomaluje.

Veselí nad Lužnicí na Táborsku se pravděpodobně evakuaci vyhne. „Troufám si říct, že jsme z nejhoršího venku,“ řekl starosta. Ve městě je postavená protipovodňová bariéra. K jejímu překonání však stále chybí několik desítek centimetrů.

„Voda z Lužnice se rozlila na začátku Veselí kolem pískoven. Dostala se do nějakých zahrádek. Ale u soutoku je situace prakticky neměnná,“ uvedl.

Hladina Lužnice stoupá po srážkách od konce minulého týdne. Zásadněji se začala zvyšovat od úterý, kdy z rybníku Rožmberk, kterým řeka protéká, začala voda přepadat bezpečnostním přelivem, jelikož se kapacita Rožmberku naplnila. Postupně se odtok z největšího českého rybníku zvyšoval. Voda se pod Rožmberkem začala rozlévat do krajiny a postupovala dále Lužnicí.

Na stanici Frahelž, která je první pod rybníkem, se hladina řeky během středy zvýšila téměř o metr. Nyní tam už voda stagnuje, v rozmezí dnes od 5:30 do 7:30 se zvýšila hladina o centimetr.

Volně klesá hladina na Nežárce před soutokem. Obě řeky však zůstávají v lokalitách kolem Rožmberka na nejvyšší třetím povodňovém stupni. Rybník zadržuje několik milionů krychlových metrů vody. Jeho hladina začala stoupat po několikadenních srážkách, kdy na jihu Čech pršelo téměř nepřetržitě od čtvrtka do úterý.

Z Rožmberku začala v úterý voda přetékat bezpečnostním přelivem. Ve středu se pak jeho odtok ještě zvýšil, což se projevilo na stavu Lužnice, která rybníkem protéká. Ráno před 6:30 stoupla na 280 centimetrů, tedy o dva centimetry nad hranicí extrémního ohrožení. Od půlnoci se zvedla od sedm centimetrů, což je výrazně pomalejší vzestup než během středy.

Na stanici Hamr, která se nachází na Nežárce před soutokem s Lužnicí, hladina od půlnoci klesla o deset centimetrů. Znamená to, že ve Veselí nad Lužnicí by se obě řeky nemusely potkat na svém vrcholu. Ve městě je protipovodňová bariéra, která padesátileté vodě odolá.

Na jihu Čech dnes ráno platí nejvyšší povodňový stupeň kromě Nežárky a Lužnice ještě na jedné stanici na Blanici. Jde o Husinec, kde hladina pod husineckou přehradou, která v neděli také začala přetékat bezpečnostním přelivem, opadá pomaleji.