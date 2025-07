Ničivé povodně v roce 2002. Velká voda v roce 2013. A loni opět hrozba, když nakonec i díky upouštění přehrad a dalším opatřením zůstaly České Budějovice skoro beze škod. Pokaždé ale rozvodněné řeky Vltavu a Malši provází jedna stejná věc – náročné plnění pytlů pískem a stavění hrází.

Tomu má být z velké části konec. Vedení města se rozhodlo, že nakoupí plastové mobilní protipovodňové zdi a v případě potřeby je umístí především podél Malše, která městem protéká. K dispozici by měly být už letos v srpnu.

„Bariéry budou v místech, kde v minulosti při záplavách tvořily zátarasy právě pytle s pískem,“ potvrdila primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

„Na Malši žádná zábrana není a loňské zářijové povodně nás pořádně vyškolily. Stavění hrází z pytlů je časově i personálně velmi složité a náročné. Měli jsme štěstí, že nám pomáhalo také hodně dobrovolníků,“ pokračovala.

Mobilní bariéry mají být v budoucnu připravené pro lokality u Malého jezu, v Javorové a Dukelské ulici u křižovatek s Alešovou a Havlíčkovou.

Primátorka uvedla, že při loňských zářijových povodních museli na místech kolem Malše stavět zábrany z pytlů lidé třeba i dvacet hodin, aby bariéra dosáhla potřebné výšky. Díky tomu se ale voda nedostala do žádných domů. „Výstavba mobilních zdí bude výrazně rychlejší a také odolnější proti vodě,“ ujistila.

Toto opatření není už úplnou novinkou, ale v praxi se ještě tak často nevyužívá. Jsou to jednotlivé díly široké například sedmdesát centimetrů, které se do sebe zapojují. Na první pohled vypadají jako plastová sedadla. Výrobci zmiňují, že dvacet metrů takové hráze postaví tři lidé za přibližně dvě minuty.

Mobilní zeď může být až metr vysoká. „Nejsou nijak montované do země, takže nejsou nutné žádné úpravy terénu,“ zdůraznila Škodová Parmová. Deset kusů zábrany, která je široká jeden metr a vysoká 75 centimetrů stojí zhruba 50 tisíc korun.

„Pokud to dobře funguje, tak je to určitě lepší než náročné pytlování. Loni jsme to ustáli, ale povodně mohou přijít zase,“ reagoval jeden z obyvatel Havlíčkovy kolonie Tomáš Linhart.

Úpravy kolem řeky stopli

V Budějovicích se loni pytlovalo i na řadě dalších míst, také tam může tato novinka brzy posloužit. Třeba kolem Mlýnské stoky v Havlíčkově kolonii a v centru města případně i na menším úseku u řeky Vltavy.

U ní jsou v tom nejrizikovějším úseku velké protipovodňové mobilní zábrany. Je to úsek dlouhý 1,7 kilometru, který vede podél Pražského sídliště až k Dlouhému mostu. Když hrozí nebezpečí, na betonový val se nastaví zhruba metrové hrazení.

Velký zásah v Budějovicích v minulosti město s Povodím Vltavy plánovalo i kolem Malše, a to právě v Havlíčkové kolonii a postupně dál proti proudu až ke Špačkům. V roce 2018 ale krajský úřad projekt definitivně stopl po 17 letech příprav, ale také protestů a dohadů kolem celého projektu.

Úřad tehdy zrušil prodloužené stavební řízení na úpravy pravého břehu v Havlíčkově kolonii, kde se měla uskutečnit první etapa prací v délce několika stovek metrů. V dokumentu našel vady.

Odpůrci akce tehdy mohli slavit. „Navrhovali jsme od počátku jiné varianty ochrany. Šetrnější k životnímu prostředí. Dá se říci, že nám kraj dal nakonec za pravdu,“ zmínil tehdy zástupce spolku Zachraňme Malák Tomáš Mráz.

Úpravy měly spočívat v masivním bagrování a také kácení stromů blízko Malše. Nakonec byli spokojení i mnozí politici z řad budějovických zastupitelů, kteří už předtím projekt také většinově odmítli.

Na úpravy a vybudování pevné bariéry se ale v budoucnu možná přece jen dostane. Mohlo by to být zhruba do pěti let po přípravě nového protipovodňového plánu pro České Budějovice.

13. září 2024