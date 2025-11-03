„Souhlasím s veškerými články a body obžaloby, souhlasím s obžalobou, trestem i právní kvalifikací,“ vyjmenoval obžalovaný při zářijovém líčení, když chtěl uzavřít dohodu o vině a trestu.
Soudkyně Martina Erbová na to však nepřistoupila. Znalecký posudek totiž nepracoval s cenami z doby, kdy se skutek stal, nýbrž s letošními.
Na doplnění posudku dostal znalec Miroslav Lukeš měsíc. Sám ale už před soudem nepředpokládal, že by se měla výše škody zásadně změnit. „V řádech zůstane hodnota stejná, změní se jen nějaká čísla,“ uvedl. Vše nasvědčuje tomu, že pokud bude s posudkem nyní vše v pořádku, měl by padnout verdikt.
Podle soudkyně Erbové by měl obžalovaný pravděpodobně dostat podmínku. „Státní zástupkyně navrhla trest při spodní hranici zákonné trestní sazby, která je dva roky s odložením na zkušební dobu v trvání tří let,“ upřesnila. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení.
Policie v květnu obvinila muže z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Podle ní loni na podzim při neodborné likvidaci sršního hnízda způsobil požár střechy plaveckého bazénu. Následně ho policisté navrhli obžalovat. Muž v září uvedl, že u firmy Pro-Sport ČK, která se stará o provoz krumlovského bazénu, pracuje tři roky.
Speciální stroj štípe ocelovou konstrukci. V Krumlově začala demolice bazénu
Obžalovaný dosud nikdy nestál před soudem. Při líčení loňské události prohlásil, že aerosol používali k hubení hmyzu. Vzpomínal, že sršeň zaletěla do dětských sprch a on měl před očima, jak útočí na děti. Když se nepodařilo hmyz zahubit nastříkáním přípravku, použil pro hubení radikálnější metodu.
Hasiči požár likvidovali dva dny
„Zaměstnanec společnosti zajišťující provoz plaveckého bazénu v Českém Krumlově při likvidaci sršního hnízda pomocí otevřeného ohně svým nedbalostním jednáním způsobil požár, který zasáhl téměř celou plochu střechy objektu,“ sdělil dříve policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Bál jsem se o děti, hájí se muž souzený za zapálení bazénu při likvidaci sršní
Škoda dosáhla 12 milionů korun a oheň objekt zcela zničil. Hasiči začali hasit požár v sobotu ráno 7. září a veškerá ohniska zlikvidovali druhý den dopoledne. Oheň prohořel střechou dovnitř, zasáhl interiér bazénu, tedy i prostor pro plavání, nosné konstrukce, kus střechy se propadl do bazénu.
Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu. Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Na místě zasahovalo 22 hasičských jednotek, vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.
21. října 2025
Zhruba v polovině letošního října začala demolice shořelého bazénu, kterou chce firma stihnout do 19. prosince. Původně se mělo bourat už před koncem srpna.
Na místě shořelého bazénu krumlovská radnice plánuje postavit třípatrové akvacentrum s venkovním areálem. V polovině příštího roku by mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez DPH.