Požár lesa u Slavonic na Jindřichohradecku je lokalizován, škoda tři miliony Kč

U Slavonic na Jindřichohradecku hoří les. Požár hasiči lokalizovali. Oheň zasáhl plochu 2,6 hektaru, škodu majitel odhadl na tři miliony korun. Na místě zasahuje osm českých hasičských jednotek, pomáhají také hasiči z Rakouska, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
"Požár je lokalizován a je pod kontrolou," uvedla odpoledne Matějů. Hasičům pomáhá policejní vrtulník s bambivakem, policisté provedli 15 shozů. Místo požáru také monitorují hasiči pomocí dronů. Oheň hasí profesionální jednotky z Dačic a Jindřichova Hradce a šest jednotek dobrovolných hasičů z okolních obcí.
Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v České republice více lesních a přírodních požárů. Rozsáhlý požár lesa je nadále zaměstnává například v Českém Švýcarsku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Silné bouřky s deštěm se očekávají dnes na západě a severozápadě Čech.