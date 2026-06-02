Požár, při němž v lednu v Českých Budějovicích zemřel muž, vznikl od svíčky

Požár bytu, při němž v lednu v Českých Budějovicích zemřel starší muž, vznikl od svíčky na vánočním stromku. Oheň se z ní rozšířil po celém bytě. O příčině požáru dnes informovali na webu policisté.
Tragická událost se stala 14. ledna v bytovém domě. "V době požáru byla v bytě i žena, která utrpěla zranění a musela být převezena do nemocnice k dalšímu ošetření. Oheň poškodil okno, balkonové dveře a fasády objektu," uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Při požáru se nadýchali kouře další tři lidé v domě a záchranáři je ošetřili na místě.