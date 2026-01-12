„Od 5:20 zasahujeme u požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Z vozidla, které hořelo v motorové části se požár přenesl na halu,“ uvedli hasiči.
Hasiči dostali požár pod kontrolu před osmou hodinou, dál se nešíří a síly a prostředky na místě jsou dostatečné pro jeho úplnou likvidaci, na které teď pracují.
„Některé jednotky jsou odesílány zpět. Zásah ale nekončí. Vyšetřovatelé budou zjišťovat škodu a příčinu,“ napsali hasiči na síť X.
Na místě zasahovalo 12 jednotek s 21 cisternami. Požár zasáhl celou halu, ve které byl uskladněný papír. Nikdo v ní nebyl, takže se nikdo nezranil.
„Po sedmé hodině jsme třetí stupeň poplachu snížili na druhý,“ komentovala z místa mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
