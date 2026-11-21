Hasiči museli dnes večer likvidovat požár stodoly v Holašovicích spadající pod Jankov na Českobudějovicku. Podle mluvčí hasičů Moniky Kociánové kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Škodu předběžně odhadli na 1,5 milionu korun.
"Velitel zásahu ohlásil lokalizaci požáru po 19:30, došlo také k redukci jednotek. Na místě budeme zůstávat i během noci. Hořelo v půdním prostoru objektu," doplnila mluvčí.
Obec Holašovice je díky domům ve stylu selského baroka od roku 1998 na seznamu památek UNESCO.