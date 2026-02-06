Podle zjištění hasičů bylo ohnisko požáru na střeše, odkud se valil černý kouř. Hasiči proto část zvířat evakuovali do odvětrané haly. Žádné nemuselo zůstat podle mluvčí hasičů Venduly Matějů venku.
Krátce po 11. hodině pak oznámili uhašení požáru. „Budovu bude ještě monitorovat zodpovědná osoba a místní dobrovolná jednotka,“ uvedli hasiči.
Vyšetřovatel společně s majitelem stanovili, že škoda způsobená požárem bude vyšší než jeden milion korun.
Na likvidaci ohně se podíleli dobrovolní hasiči z Netolic, Lhenic a Chvalovic a profesionální jednotky z Prachatic a Křemže.