Ze střechy vepřína se valil černý kouř, hasiči zachránili stovky prasat

Autor: ČTK, khr
  12:42aktualizováno  12:42
Více než milionovou škodu způsobil požár, který v pátek ráno zachvátil střechu vepřínu ve Chvalovicích na Prachaticku. Neuhořelo žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř.
Fotogalerie3

Ve Chvalovicích na Prachaticku hořel vepřín. Díky zásahu hasičů oheň neohrozil žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř. (6. února 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Podle zjištění hasičů bylo ohnisko požáru na střeše, odkud se valil černý kouř. Hasiči proto část zvířat evakuovali do odvětrané haly. Žádné nemuselo zůstat podle mluvčí hasičů Venduly Matějů venku.

Ve Chvalovicích na Prachaticku hořel vepřín. Díky zásahu hasičů oheň neohrozil žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř. (6. února 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Krátce po 11. hodině pak oznámili uhašení požáru. „Budovu bude ještě monitorovat zodpovědná osoba a místní dobrovolná jednotka,“ uvedli hasiči.

Vyšetřovatel společně s majitelem stanovili, že škoda způsobená požárem bude vyšší než jeden milion korun.

Na likvidaci ohně se podíleli dobrovolní hasiči z Netolic, Lhenic a Chvalovic a profesionální jednotky z Prachatic a Křemže.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

6. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz na trati je omezený

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  6. 2. 14:02

Nový Jičín chystá poslední část opravy administrativní budovy v Suvorovově ulici

ilustrační snímek

Město Nový Jičín připravuje třetí etapu revitalizace administrativní budovy v Suvorovově ulici. Předpokládané náklady radnice vyčíslila na 37 milionů korun....

6. února 2026  12:26,  aktualizováno  12:26

Já na bráchu, brácha na mě. Demoliční četa s Momoou a Bautistou je havajská bromance

Ve filmu Demoliční četa se vzájemně odcizení nevlastní bratři Jonny (Jason...

Když se na jednom místě potkají herci Jason Momoa a Dave Bautista, víte skoro přesně, co vás na obrazovce streamovací platformy Prime Video čeká. A pokud byste to náhodou netušili, je tu Strážce...

6. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rouchovany na Třebíčsku plánují nové bytové domy za více než 160 mil. Kč

ilustrační snímek

Rouchovany na Třebíčsku, které leží asi pět kilometrů od dukovanské jaderné elektrárny, plánují stavbu dvou bytových domů. Nyní hledají zpracovatele projektové...

6. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Vodárna Plzeň, největší dodavatel vody na západě Čech, má nového ředitele

VodĂˇrna PlzeĹ, nejvÄ›tĹˇĂ­ dodavatel vody na zĂˇpadÄ› ÄŚech, mĂˇ novĂ©ho Ĺ™editele

Novým generálním ředitelem a.s. Vodárna Plzeň, největšího dodavatele pitné vody na západě Čech, je od 1. února Radovan Škarban, dosavadní technický ředitel....

6. února 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Zájem o úklid za stravenky mezi bezdomovci ve Frýdku-Místku vzrostl

ilustrační snímek

Do sociálního projektu Stravenka F-M zaměřeného na lidi bez domova se loni ve Frýdku-Místku zapojilo 54 bezdomovců, mezi nimi 14 žen. Bylo to více než o rok...

6. února 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Napajedla chystají na letošek investice za 151 mil. Kč, také obnovu Husovy ulice

ilustrační snímek

Napajedla na Zlínsku chystají na letošek investice téměř za 151 milionů korun. Mezi zásadní investice patří obnova Husovy ulice, revitalizace dětských hřišť...

6. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

NITECORE stanovuje nový standard pro ultralehké napájení: nový model NB10000 Gen4 o hmotnosti 143 g s krytím IPX7

6. února 2026  13:39

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Provoz na trati mezi Katusicemi a Skalskem je kvůli sesuvu svahu zastaven

ilustrační snímek

Na železniční trati mezi Katusicemi a Skalskem na Mladoboleslavsku se sesul svah. Provoz vlaků na nevytížené regionální trati je kvůli bezpečnosti dočasně...

6. února 2026  11:53

OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

ilustrační snímek

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...

6. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.