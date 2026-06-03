Byt v druhém patře panelového domu v Průběžné ulici na Pražském sídlišti začal hořet 14. ledna večer.
Policisté na místo dorazili krátce před půl devátou. V té době již měli hasiči požár lokalizovaný. Uvnitř našli mrtvého muže.
„Kriminalisté zjistili, že právě tento muž měl ponechat bez dozoru na vánočním stromku zapálenou svíčku. Následně došlo k požáru, který se rozšířil po celém bytě. V době požáru byla v bytě i jedna žena, která utrpěla zranění a musela být převezena do nemocnice k dalšímu ošetření,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
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Když vzplane stromeček, je to fofr. Nezapomeňte, že i svíčka je otevřený oheň
V důsledku požáru se zplodinami hoření nadýchali i další obyvatelé v panelovém domě. Také došlo k poškození oken, balkonových dveří a fasády.
„Kriminalisté v těchto dnech případ uzavřeli a odevzdali na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje k projednání přestupku podle zákona o požární ochraně,“ ukončila mluvčí.