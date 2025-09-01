Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Autor: khr
  16:32aktualizováno  16:32
Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým případem podvodu se téměř pět let zabývali strakoničtí kriminalisté. Výsledkem je obvinění dvou fyzických a tří právnických osob.

Spisový materiál čítá 78 svazků s 25 tisíci stranami. | foto: Policie ČR

Podvodníci zájemcům slibovali jednoduchou manuální činnost z domova s atraktivní finanční odměnou.

„Ve skutečnosti jim ale šlo pravděpodobně pouze o získání peněz, které jim zájemci o práci posílali jako takzvaný vratný poplatek nebo investici do materiálu,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Podle zjištění strakonických kriminalistů zareagovalo v letech 2018 až 2022 na inzeráty téměř dva tisíce lidí z celé České republiky, kteří poslali celkovou finanční částku přesahující tři miliony korun.

Z tisíců lidí vymámil deset milionů. Většinu vracet nemusí, dostal podmínku

Po uhrazení poplatku jim podvodníci zasílali balíčky s materiálem a obecnými informacemi, které však zdaleka neodpovídaly slibovaným podmínkám. Materiál býval nekompletní, nekvalitní nebo nevhodný k výrobě. Práce tak podle přiložených návodů prakticky nešla dokončit, zjistili kriminalisté.

Hotové výrobky pak lidem v drtivé většině nebyly uznané a zhotovitelé tak nedostali žádnou odměnu. Zadavatel jim za výrobky vyplatil dohromady řádově pouhé tisíce korun. Tedy jen zlomek slíbených částek.

„Oborná vyjádření navíc potvrdila, že kvalita požadovaných výrobků byla technicky prakticky nedosažitelná – minimálně ne z dodaného materiálu a s poskytnutými instrukcemi,“ upřesnila mluvčí.

Pozor na podvodníky. Za práci z domu neplatí uchazeč, ale zaměstnavatel

Vyšetřovatelé hovoří o jednom z nejrozsáhlejších případů hospodářské kriminality v okrese Strakonice za poslední roky. Spisový materiál čítá 78 svazků s 25 tisíci stranami. Podle kriminalistů šlo o promyšlený a pečlivě připravený systém, jehož cílem bylo systematické získávání peněz od nic netušících zájemců o práci.

Okresní státní zastupitelství ve Strakonicích na základě předloženého spisového materiálu podalo obžalobu ke strakonickému okresnímu soudu, kde se bude celý případ dále řešit. „V případě, že by se s názorem kriminalistů ztotožnil i soud, může podezřelým hrozit trest odnětí svobody až na osm let,“ dodala Nováková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Soutěž má v životě svoje místo, ale u malých dětí to ještě není potřeba, říká majitel dětského gymu

Správný pohyb na pravidelné bázi je pro rozvoj dítěte klíčový. Své o tom ví David Mašát, který jako první přinesl do Česka takzvaný třídimenzionální proces učení. Tento program propaguje ve svém gymu...

1. září 2025

Na festivalu vína vloni bojoval o život, nyní si tam připil se svými zachránci

Na pardubickém zámku se poslední srpnový víkend konal 28. ročník oblíbeného Festivalu vína, který každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Vedle ochutnávek a hudby letos připomněl i příběh muže,...

1. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní...

1. září 2025  15:32,  aktualizováno  16:52

Požár kamionu zastavil dopravu na D5 na Tachovsku na více než devět hodin

Po více než devíti hodinách se na Tachovsku po ranním požáru nákladního automobilu podařilo obnovil provoz na dálnici D5 v obou směrech. Krátce před 17. hodinou o tom informovali policisté na síti X.

1. září 2025  8:12,  aktualizováno  16:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeň dá semafory na křižovatku Jateční a Chrástecké ulice, urychlí jízdu MHD

Rychlejší průjezd autobusů MHD i bezpečnější přecházení chodců umožní nová světelná signalizace, kterou Plzeň instaluje na rušnou křižovatku Jateční a...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

VSZ rozhodne o zveřejnění auditu v úterý, s auditorskou zprávou se seznamuje

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dnes dopoledne obdrželo žádost ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) k vyjádření k auditorské zprávě v kauze...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Brno plánuje do roku 2028 opravit vyklizený bytový dům ve Francouzské ulici

Vedení Brna plánuje opravu vyklizeného domu ve Francouzské ulici, kde má vzniknout několik bytů. Na úpravu dispozice, vybudování sociálního zázemí nebo výtahu...

1. září 2025,  aktualizováno 

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích první hřiště na ragby v kraji

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích hřiště na ragby. Šlo by o první sportoviště tohoto druhu v Jihočeském kraji. Náklady na výstavbu areálu činí...

1. září 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Tradiční festival Den hrdinů letos poprvé v Praze představí humanitární základnu: Na Výstavišti!

1. září 2025  16:25

Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili...

1. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.