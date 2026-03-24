Konflikt dvou mužů u prachatické ubytovny skončil smrtí. Policie zadržela podezřelého

„Následkem konfliktu dvou mužů na jedné z prachatických ubytoven je smrt jednoho z nich. Tu od nočních hodin jako vraždu vyšetřují kriminalisté. Podezřelý cizinec, který měl útočit nožem, je zadržen,“ napsali policisté na síti X.
Je to druhá letošní vražda v Jihočeském kraji. Policie v lednu obvinila muže středního věku z toho, že na Strakonicku zabil ženu. Obviněný byl partnerem zavražděné. Část jejího těla našli kriminalisté nejprve v objektu, kde se vražda stala, zbylou část vypátrali o den později v nedaleké řece Blanici.