Konflikt dvou mužů u prachatické ubytovny skončil smrtí. Policie zadržela podezřelého

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:12
Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. Druhého muže policisté z útoku spáchaného nožem podezřívají a zadrželi ho.

foto: Policie ČR

„Následkem konfliktu dvou mužů na jedné z prachatických ubytoven je smrt jednoho z nich. Tu od nočních hodin jako vraždu vyšetřují kriminalisté. Podezřelý cizinec, který měl útočit nožem, je zadržen,“ napsali policisté na síti X.

Je to druhá letošní vražda v Jihočeském kraji. Policie v lednu obvinila muže středního věku z toho, že na Strakonicku zabil ženu. Obviněný byl partnerem zavražděné. Část jejího těla našli kriminalisté nejprve v objektu, kde se vražda stala, zbylou část vypátrali o den později v nedaleké řece Blanici.

24. března 2026  8:15

