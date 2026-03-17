Výdejní boxy mají být dostupné všem, naléhá prachatická radnice. Firmy to řeší

Jan Jakovljevič
  9:32aktualizováno  9:32
Přijít k výdejnímu boxu, zadat kód, vyzvednout zásilku a odejít. Zdravému člověku celý proces nezabere ani minutu, handicapovaní však mohou narazit. Nedávno na to upozornily Prachatice, kde se přístupnost boxů ověřovala přímo ve městě. Problematická místa označila vozíčkářka se svým asistentem.
Výdejní boxy společnosti Zásilkovna na českobudějovické křižovatce ulic Lannova a Jeronýmova | foto: Petr Lundák, MF DNES

10 fotografií

Nejčastější překážky se pojily s výškou boxů. „Některé schránky jsou umístěné příliš vysoko, jiné naopak velmi nízko, což ztěžuje manipulaci například osobám na vozíku nebo lidem se sníženou hybností,“ přiblížila na webu města Hana Rabenhauptová z kanceláře starosty, která má bezbariérovost města na starosti.

Problémem může někdy být i umístění boxu, kdy přístupové cesty nejsou bezbariérové, povrch je nerovný nebo stanoviště těžko dostupné. Zvláštní komplikací je i nedostatečné označení, pro nevidomé nebo slabozraké jsou boxy prakticky nečitelné, chybí hmatové prvky či popisy v Braillově písmu. Celkově vytipovali 21 míst, která by se dala alespoň částečně zpřístupnit.

Prachatice proto chtějí na řešení spolupracovat se zásilkovými společnostmi. „Nejde přitom o kritiku stávajících výdejních boxů, ale o snahu hledat další možnosti zlepšování a postupného zkvalitňování každodenního života lidí se zdravotním postižením,“ dodala Rabenhauptová. Pro firmy je přístupnost důležitá, a spolupráci se nebrání. Podněty vnímají jako důležitou zpětnou vazbu.

Text doplnili zvukem

Sedm boxů má v Prachaticích Zásilkovna. „Klávesnice boxů je vybavena hmatovými prvky, které usnadňují orientaci osobám se zdravotním postižením. Textové instrukce jsme navíc doplnili jednoduchou zvukovou signalizací, která podporuje ovládání při základních úkonech, jako je zadání identifikačního kódu zásilky a její vyzvednutí,“ popsal mluvčí Ondřej Luštinec.

Boxy se ovládají přes mobilní aplikaci, její fungování chtějí řešit s asociacemi a sdruženími, které zastupují zájmy lidí s různými typy zdravotních postižení. Součástí dalších zlepšení má být i fyzické doplnění návodu k ovládání boxu, pravděpodobně v podobě Braillova písma.

Luštinec nicméně doplnil, že návod je již k dispozici v mobilní aplikaci, která je kompatibilní s asistivními čtečkami. Zásilkovna prý také vyvíjí technické řešení, aby si zákazníci mohli zvolit schránku v konkrétní výšce, jeho nasazení však bude časově náročnější, protože vyžaduje propojení se systémy e-shopů, které boxy využívají.

Možnost zvolit si výšku schránky už nabízí u svých zásilek Alza, která v Prachaticích provozuje tři boxy. „Zavedli jsme možnost zvolit si při objednávce doručení do schránky v nízké výšce. Systém následně při naskladnění zásilky upřednostní schránky umístěné maximálně do výšky 140 centimetrů od země,“ zmínila mluvčí Eliška Čeřovská.

U nových boxů zohlední místo

Poukázala zároveň na to, že blokovat trvale konkrétní sekce pouze pro určité skupiny zákazníků by bylo složitější. Do jejich boxů totiž doručují i další dopravci a jejich naplněnost se průběžně mění. Mohlo by tak dojít k výraznému snížení dostupnosti služby pro všechny zákazníky a někde i prodloužení doručovací cesty.

Alza se snaží při instalaci nových boxů zohledňovat i jejich umístění. Stejně uvažuje i PPL, které má ve městě dva své boxy, zaváží také do zařízení Alzy. „Připravujeme například funkci, která bude přímo zobrazovat, která výdejní místa jsou bezbariérová a která bohužel ne. Díky tomu si bude možné lépe vybrat vhodné výdejní nebo podací místo už při objednávce,“ nastínila mluvčí Michaela Tůmová.

Pokud se na PPL handicapovaní obrátí s tím, že je pro ně přidělené umístění v boxech obtížně dostupné a v dosahu není nikdo, kdo by jim mohl pomoci, řeší situace individuálně. „Standardně žádáme depo, aby řidič uložil zásilku do nižší schránky, pokud je to možné,“ upřesnila tisková mluvčí.

Potíže jsou i u pokladen

Nedostatky v Prachaticích spatřují i u samoobslužných pokladen v obchodech. Ty podle Rabenhauptové sice zrychlují nákup a poskytují více soukromí, zároveň předpokládají schopnost pracovat s elektronickým rozhraním, skenovat zboží a platit kartou. Pro seniory a handicapované to však může být komplikované.

„Možným řešením je především zachování asistované obsluhy, možnost hotovostních plateb, dostatečný prostor kolem pokladen a jasné označení, že je možné požádat o pomoc. U výdejních míst zásilek se nabízí kombinace boxů a obsluhovaných poboček, zvonky pro přivolání obsluhy nebo srozumitelně uvedené kontakty pro asistenci,“ navrhla Rabenhauptová.

Přístupnost pro seniory i handicapované řeší i Kaufland, který v Prachaticích rovněž funguje. Na každé prodejně mají pokladny pro tělesně postižené. „Ty disponují širším průchodem a v posledních letech je standardně instalujeme ve snížené variantě,“ upřesnila mluvčí Renata Maierl. Snížené pulty instalují i na informacích.

Podotkla, že současná podoba jejich samoobslužných pokladen umožňuje pohodlné ovládání i lidem na vozíku. Polovina z nich navíc umožňuje i hotovostní platby. „Po celou dobu provozu je v zóně samoobslužných pokladen přítomna obsluha, která je připravena seniorům či handicapovaným zákazníkům kdykoliv pomoci s procesem markování či platby,“ dodala Maierl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kulaté desáté narozeniny brzy oslaví cedule na WC ve stanici metra A - Nemocnice Motol.

vydáno 17. března 2026  10:39

Dnešní začátek bourání staré Zdravotní středisko Praha 9 Hloubětín

vydáno 17. března 2026  10:38

Na Staroměstském náměstí v Praze v úterý 17.03.2026 začala stavba velikonočního trhu. V noci byly přivezeny stánky.

vydáno 17. března 2026  10:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.