Prachatice získaly jako první město v ČR titul od cyklistické Tour de France

Prachatice získaly jako první město v České republice označení Cycle City, které udělují organizátoři cyklistické Tour de France. Titul obdrží místa, která se aktivně zapojují do podpory sportovní nebo rekreační cyklistiky. ČTK to řekl Radek Malina z projektu We Love Cycling. V Prachaticích se loni konal závod L ?Etape Czech Republic by Tour de France, má přispět k tomu, aby se v budoucnu v Česku uskutečnila část slavného závodu Tour de France.
"Jde o obrovskou prestiž. Jsme jediné město střední Evropy, jemuž se něco podobného podařilo. Jde o stejný unikát, jako když restaurace získá michelinskou hvězdu. Jde zejména o ocenění práce města v rámci přístupu ke sportu a cyklistice," uvedl k zisku označení prachatický starosta Jan Bauer (ODS).
Na start loňského závodu L ?Etape Czech Republic by Tour de France se postavil mimo jiné i vítěz Tour de France z roku 2010 Andy Schleck. L ?Etape Czech Republic by Tour de France má přispět k tomu, aby se v budoucnu v Česku uskutečnila část slavného závodu Tour de France. Před časem proto vznikla pracovní skupina, která se bude podmínkami a okolnostmi organizace zabývat a o uspořádání vyjednávat. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta, že by se na území Česka odjely tři etapy, přičemž peloton by po startu v Praze směřoval na jih republiky. Nejdříve by se tak mohlo stát v roce 2029.
"Přístup Prachatic k cyklistice je výrazně veden snahou profilovat město jako destinaci zaměřenou na aktivní životní styl a zároveň zhodnocovat jeho přírodní přednosti a silnou místní cyklistickou kulturu. Město jasně vnímá kolo jako nástroj ke zlepšování kvality života, podpoře cestovního ruchu a posilování své identity sportovního města otevřeného navenek," uvedli organizátoři Tour de France k tomu, že titul městu udělili.