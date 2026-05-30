Prachatice zprovoznily na vrchu Libín terénní trasy pro cyklisty

Prachatice dnes otevřely první část terénních tras pro rekreační i sportovní cyklisty na vrchu Libín. Dlouhá je 6,4 kilometru a radnici vyšla na více než pět milionů korun. Buduje se i druhá etapa, která bude dokončená 31. srpna, řekl ČTK starosta města Jan Bauer (ODS).
Druhý úsek z projektu nazvaného Traily Prachatice-Libín bude dlouhý 7,3 kilometru. Náklady na něj přesáhnou sedm milionů korun. "Byli jsme úspěšní v rámci podpory Jihočeského kraje a ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme obdrželi 6,8 milionu (korun) dotaci. Celkové náklady dvou etap jsou 12,3 milionu korun," řekl Bauer. Záměrem města je vybudovat postupně trasy dlouhé přes 44 kilometrů.
Nové úseky jsou podle starosty dalším krokem ke zvýšení zajímavosti Libína pro turisty. "Vzhledem k tomu, že 18. července budeme otvírat kompletně zrekonstruovanou rozhlednu a loni v tuto dobu jsme předali do užívání horskou chatu, tak vrchol Libín, což je dominanta Prachatic, doufám, bude fungovat jako plnohodnotný turistický produkt," dodal Bauer.
Horská chata, kterou město koupilo v roce 2019, se otevřela loni v červenci po 17 letech. Její obnova stála asi 26 milionů. Rekonstrukce rozhledny bude stát přibližně deset milionů.
Traily bude spravovat příspěvková organizace Sportovní zařízení Prachatic, která organizovala i dnešní slavnostní otevření. Zájemci se mohli dostat nahoru zdarma autobusem, který převážel kola.
Sjezdy z Libína mají několik náročností. Některé jsou určené i pro rodiny s dětmi, další jsou středně obtížné, aby bavily i zkušenější jezdce, řekla Martin Kutlák, ředitel Sportovního zařízení Prachatice.
Traily jsou přístupné zdarma, na jejich údržbu lze darovat dobrovolný příspěvek.