Před českokrumlovským otáčivým hledištěm se poprvé představí opera Malý princ

Opera Malý princ se v české premiéře představí v pátek divákům na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. V hudebním díle britské filmové skladatelky Rachel Portmanové ožívá dobrodružství malého chlapce a pilota, který s letadlem havaroval v poušti. Hlavní role je napsána pro chlapecký soprán a během léta se v zámecké zahradě vystřídají tři chlapci ve věku devět až 11 let. ČTK to řekl šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař.
Poetické představení přenesené z pouště do českokrumlovské zámecké zahrady osloví malé i velké milovníky knihy Antoina de Saint-Exupéryho. "Samotný příběh je příběhem pilota, který ztroskotá na poušti a stráví osm dní ve společnosti chlapce, kterého nazývá Malým princem, který ho postupně svým vyprávěním vtahuje do svého života a nabídne mu mnoho naprosto nových náhledů na vlastní život. Po těchto osmi dnech odlétá pilot s opraveným letadlem jako doslova nový člověk," uvedl Pilař.
Malý princ přináší řadu neobyčejných setkání a poznání toho, co je v životě skutečně důležité. Dospělé dokáže podle Pilaře alespoň na chvíli vrátit do dětství. Kromě titulní role Malého prince vypsalo divadlo konkurz také na roli Růže, do kterého se přihlásili malí uchazeči a uchazečky z celé České republiky. V opeře také účinkuje početný dětský sbor.
Podmanivá je také hudba Portmanové, která získala Oscara za své dílo k filmu Emma. "Hudba je velmi atraktivní, melodická na první poslech, neskutečně přístupná i pro posluchače, kteří třeba vůbec nechodí na hudební divadlo, na opery, na muzikály. Doslova vtahuje do děje a obsahuje několik doslova nezapomenutelných melodií," dodal Pilař.
Premiéra Malého prince je součástí festivalu imerzivního a site-specific divadla Jižní Svéráz. Přehlídka na jihu Čech propojuje od května do září osm měst a 45 divadelních souborů a uměleckých skupin. Zahrnuje 37 inscenací a 263 představení. Festival nabízí rozličné formy i přístupy. Kromě činohry, tance, opery či loutkového divadla uvede také nové formáty, které vznikají přímo pro konkrétní místo a situaci. Tvůrci si pro festival připravili osm premiér.