Přeměna zchátralého barokního zámku Bzí na resort bude stát až 750 mil. Kč

Přibližně tři čtvrtě miliardy korun bude stát obnova barokního zámku Bzí a jeho areálu na Českobudějovicku. Bude sloužit jako resort pro rekreaci, firemní akce, kongresy nebo svatby. Plánuje to architektonické studio LOXIA, které zámek koupilo v roce 2022. ČTK to řekla jednatelka studia Jana Mastíková.
Společnost postupně areál rekonstruuje. Při dnešních jarních slavnostech na zámku Bzí si mohla veřejnost prohlédnout první opravené prostory. Je to například prostor bývalých stájí. "V nichž už je v přízemí zprovozněný velký sál a také sál pro budoucí restauraci. Uprostřed objektu vznikl blok pro toalety a schodiště do patra, které vedou k ubytovacím pokojům," uvedla. Dodala, že v bývalých stájích by mělo být 15 pokojů s kapacitou až 80 ubytovaných.
Společnost by ráda část bývalého areálu zámku zprovoznila za rok na jaře. Předpokládá, že by se tam mohly konat svatby. "Podobných areálů není mnoho. A dnešní trend je takový, že svatebčané si přejí mít vše na jednom místě. To znamená, aby nemuseli jezdit na obřad na radnici, pak se přesouvat na hostinu," řekla.
Dodala, že sál v rekonstruovaných stájích je pro 140 lidí. Proto by jej kromě svateb mohly využívat i firmy na své akce. V budoucnu pak ze stodoly vznikne další sál s kapacitou tří stovek míst.
LOXIA předpokládá, že by všechny práce v Bzí mohly skončit v roce 2033. Z objektu zámku chce společnost vytvořit hotel. V areálu nadále plánuje vybudování wellnes části s bazénem a saunou. Dále také odbahnilo rybník, chystá opravu hráze a na hladině stavbu domu. "Budou ho moci třeba využívat novomanželé na romantickou svatební noc," řekla.
Areál má rozlohu přes 20 hektarů. Jeho součástí je zámek, stáje, nádvoří, zahrada, skleník, jezírko, stodola a několik historických budov. Dále zahrnuje přilehlé lesy. Zámek má čtvercový půdorys s velkým dvorem. V přízemí zámku se nacházejí prostory s křížovými a valenými klenbami.
Zámek u obce Bzí nedaleko Dolního Bukovska byl původně vybudován jako tvrz a první zmínky o něm pocházejí už ze 14. století. Čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím byl přestavěn kolem roku 1651 na barokní zámek. V roce 1754 byl zrekonstruován a uzpůsoben potřebám lidí z vyšší společenské vrstvy. Od roku 1978 sídlilo v objektu JZD Rozkvět, dále tam byly likérka, sýrárna i byty. Býval také oblíbeným cílem výletů i filmařskou lokalitou. V roce 1979 se tam natáčel film Zlatí úhoři, v roce 1993 pak Svatba upírů. Od 90. let měnil majitele, až skončil ve veřejné dražbě.