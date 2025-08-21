„Jsme si vědomi toho, co naše farmáře dlouhodobě trápí. A ty problémy řešíme nejen na české, ale i evropské úrovni,“ prohlásil Petr Fiala na tiskové konferenci. Vláda se podle něj snaží pomáhat malým a středním zemědělcům, kteří jsou do značné míry znevýhodnění.
Jedním z výsledků těchto snah je podle premiéra přepracování společné zemědělské politiky EU na roky 2023-2027 tak, aby z ní mohli čerpat právě i menší farmáři. „Celkově půjde do českého zemědělství v těch pěti letech 200 miliard korun, což je historicky největší částka,“ popsal Fiala.
Dostatek financí pro české zemědělce chtějí zajistit i pro nové období. Šéf kabinetu si ale uvědomuje, že nejde jen o peníze, ale že je potřeba také zlepšovat podmínky. Vláda proto podle jejího předsedy snižuje administrativní zátěž nejen na národní úrovni, například skrze antibyrokratický balíček, o změny úspěšně usilují i v EU.
Kabinet ve středu také schválil nařízení, které stanovuje podmínky pro rozdělení 185 milionů korun mezi zemědělce jako částečnou náhradu škody, kterou jim loni v září způsobily povodně. „Peníze poskytne evropská zemědělská rezerva. A to je právě výsledek našich vyjednávání,“ pochlubil se premiér.
Problém českého zemědělství spatřuje Fiala ve zpracování potravin. „Můžeme si říkat, že naše zemědělství je kvalitní, ale pořád je tu problém, že se vyváží hodně nezpracované produkce bez přidané hodnoty, a to bychom chtěli změnit,“ posteskl si.
Česká republika nejenže vyváží nezpracovanou produkci, ale hotové výrobky potom naopak přiváží zpátky. Pokud by se podařilo zpracovávat suroviny na českém území, zvýšila by se podle Fialy naše konkurenceschopnost, vytvořila by se nová pracovní místa a zvýšily příjmy z daní.
Pohladil si býka a řešil výši důchodů
Premiér si při svém programu prošel část expozic na českobudějovickém výstavišti. Při prohlídce výstavy hospodářských zvířat si pohladil býka Ikara, odtud zamířil mezi inovativní zemědělskou techniku.
„Věnovat se moderním technologiím a využívat je v zemědělství, včetně umělé inteligence, je důležité z hlediska toho, co se děje ve světě, ve společnosti, na pracovním trhu. Ale je to důležité i z hlediska změn klimatu, které mají zásadní dopad na zemědělství,“ řekl premiér.
Jeho slova potvrdil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle něj mají moderní technologie několik pozitivních dopadů na zemědělství. „Šetří to, o co máme pečovat, a to je půda, voda, podzemní vody,“ upřesnil.
Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník
Farmářům pak také podle ministra šetří i finance, protože nepotřebují tolik zaměstnanců, a zároveň umožňují šetřit i množství prostředků, které farmáři potřebují na ochranu rostlin, kdy chytrý stroj aplikuje přípravek přímo k rostlině.
„Moderní technologie dokáží také přilákat do českého zemědělství mladou generaci,“ dodal ministr s tím, že je to celoevropský problém.
Při svém pobytu se předseda vlády nevyhnul ani setkání s veřejností. Zatímco jeden z návštěvníků Fialu chválil a přál mu všechno dobré, od ženy si vyslechl kritiku kvůli nízkým důchodům. „Lžete a bůh vás musí potrestat,“ ukončila žena rozhovor s premiérem.