Vyhrocená atmosféra provázela už příjezd premiéra Petra Fialy do centra krajského města. Mítink se konal u parku Na Sadech. Někteří účastníci jeho přítomnost ani nepotřebovali a pustili se do slovních přestřelek i drobných šarvátek už několik minut předem. Řadu z nich musela řešit i policie.
Fiala svou účast zahájil krátkým proslovem, v němž vyzdvihl důležitost těchto voleb. „Mám obavy, že bychom o všechno to, co jsme tady společně vytvořili, mohli přijít. Že bychom se po těchto volbách mohli posunout někam na východ, že bychom přišli o kvalitu demokracie, o kousek své svobody,“ prohlásil.
Většinu času strávil premiér přímo mezi lidmi, fotil se s podporovateli a podepisoval jim předvolební materiály. Na akci ale dorazila i početná skupina jeho odpůrců, kteří na Fialu pískali a pokřikovali: „Jsi Ukrajinec“, „Konec peněz pro Ukrajinu“, „Hanba!“
Čerstvě jednašedesátiletý Fiala také účastníky vyzval k tomu, aby šli volit. Podle něj jde v těchto volbách o budoucnost i dalších generací. „Každý jeden hlas může rozhodnout,“ pronesl k posluchačům. Letošní volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 3. a sobotu 4. října.
Na Fialu si v Plzni počkali odpůrci. Premiérovi vyhrožovali, že se ho zbaví
Když premiér odcházel k autu, jedna z odpůrkyň ho vyprovodila na cestu plivancem. Zatímco premiér v poklidu odjel za svým dalším programem, ženu legitimovali policisté.
Z Českých Budějovic zamířil šéf kabinetu na předvolební akci do Písku, večer ho v Táboře čeká další z debat s moderátorkou Ivou Pazderkovou.