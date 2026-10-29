Premiéra Jihočeského divadla vtáhne diváky do světa konspiračních teorií

Improvizační inscenace budějovického Jihočeského divadla s názvem Stalo se...? ukáže divákům, jak mohou vznikat konspirační teorie. Každé představení propojí vždy jiné novinové titulky z Česka a ze světa těmi nejodvážnějšími domněnkami. Premiéru bude mít v sobotu 31. října na scéně Black Box českobudějovického Kulturního domu Slavie. ČTK to řekl šéf Malého divadla David Košťák.
Každé představení přinese jiné zprávy. Novinové titulky ze současnosti i historie se stanou výchozím bodem improvizovaných příběhů. Divákům inscenace ukazuje, co všechno si lidé dokážou domyslet z několika slov a jak snadno se přitom fakta promění ve fikci. Před jejich očima vzniknou celé příběhy, z faktů fikce a z domněnek nečekané zvraty. Návštěvníci představení tak mohou pozorovat tvorbu fake news v přímém přenosu.
"Součástí inscenace budou různé mediální výstupy, od reportáže, bude tam také odborná přednáška, tiskovka, kde se přímo diváci můžou ptát za své fiktivní médium na otázky našich představitelů. Moje oblíbená je i reportáž z terénu, takže naši herci kromě toho, že budou hrát v kulturním domě Slávie, tak taky budou zpovídat veřejnost na ulicích a bude to přenášeno v přímém přenosu právě do divadelního sálu," řekl Košťák.
Inscenace vzniká v koprodukci se skupinou improvizovaného divadla My kluci, co spolu chodíme, kterou tvoří absolventi Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU). Skupina také připravovala herce Jihočeského divadla na improvizaci na novinové titulky. "Například jsme se snažili hledat souvislost mezi vysycháním jihočeských rybníků a podvody youtuberů, kteří se snaží mladé přesvědčit k tomu, aby obchodovali s kryptoměnami," popsal Košťák.
Jihočeské divadlo má čtyři divadelní soubory - operu, činohru, balet a Malé divadlo. Malé divadlo se zaměřuje především na tvorbu pro děti, mladé publikum a celé rodiny. Hraje pravidelně také před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Mezi oblíbené inscenace v krumlovské zahradě patří například Ztracený svět s monumentálními loutkami dinosaurů.