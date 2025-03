Postřelenou kočku dorazil ranou o zem, za utýrání zvířete muž dostal podmínku

Brutální jednání z 1. září loňského roku zachytila bezpečnostní kamera na domu Michala Březíka. „Můj soused postřelil kocoura tak, že hned nezemřel. Nemohl na zadní nohy a plazil se podél zdi domu, aby se někde schoval,“ popsal pro Jihočeskou televizi Březík a dodal, že když to soused viděl, přišel kocourovi ještě udělit smrtící ránu. Video z brutálního zabití zvířete koluje po sociálních sítích, mimo jiné i na webu Deníku.

Událostí se zabývali strakoničtí policisté. „Na základě důkazních materiálů, kdy bylo potvrzeno, že kočka zemřela zvlášť trýznivým způsobem. Policisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili muže z trestného činu týráni zvířat,“ uvedla mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Muž, který kočku zabil, od soudu údajně odešel s několikaletou podmínkou. Na dotazy médií nereagoval.

Brutální video sdílel na svém profilu i Bohdan Grygařík. „Jsem správcem v několika skupinách na Facebooku, které se zabývají pomocí zvířatům, především kočkám. V noci při schvalování příspěvků jsem narazil na zmíněné video a od té doby jsem zjistil, že soud už prý proběhl a skončil směšnou podmínkou,“ uvedl pro Strakonický deník.

Dodal, že je rád, že se případu dostal do pozornosti médií. „Věřím tomu, že medializace i v tomto případě dokáže pro pachatele získat odpovídající trest, ne jenom nějakou směšnou podmínku,“ podotkl.

Problémy s množstvím koček byly podle Dity Uhrikové, která provozuje soukromé zařízení na odchyt a léčbu koček ze Strakonic a okolí v Jiníně už v minulosti. „Je to sedm let, co jsem od obce požadovala kastrace. Tenkrát jsme tam odchytávali snad třicet koček,“ počítala.

Situace se podle ní dodnes nezlepšila. „V obci absolutně chybí osvěta a vedení s tím nic nedělá. Lidi zvířata nechávají přemnožit a pak je mordují. Budeme teď usilovat o kastraci místních koček, jedná se asi o třináct zvířat,“ dodala Uhriková.

Starostka Milena Weinarová žádné přemnožení koček v obci nezaznamenala. „Nevím o tom, že by tu byly přemnožené kočky. Jak je i na videu slyšet, daná kočka byla soukromým majetkem. Do toho obec nemůže mluvit,“ podotkla Weinarová s tím, že Jinín žádný kastrační program nechystá.

„Kočky jsou soukromých majitelů, a podle nařízení Státní veterinární správy já nemůžu jít a vykastrovat je, jsou soukromým majetkem. Pokud obyvatel najde zatoulané zvíře, můžeme požádat kompetentní organizace o jejich odchyt,“ uvedla starostka.