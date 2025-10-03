Když děti střídají sporty, vlastně pořád začínají, tvrdí šéf sportu v DDM

Pavel Kortus
  9:12aktualizováno  9:12
Přemysl Šesták vede sportovní oddělení v českobudějovickém Domu dětí a mládeže už čtvrtstoletí. Pořádá také akce a turnaje. Vnímá, jak se děti i rodiče mění. Zájem o kroužky je v poslední době velký, trendem je větší množství pro jednotlivce.

Vedoucí sportovních kroužků v budějovickém DDM Přemysl Šesták | foto: Petr Lundák, MF DNES

Na stěně jeho kanceláře visí cenné sportovní artefakty. Hokejky od bývalých hráčů Motoru, tenisové rakety, pálka na stolní tenis, oštěp i brusle nebo fotbalový míč. Jsou ze sbírky dlouholetého pána této místnosti.

Již čtvrtstoletí patří Přemyslu Šestákovi, vedoucímu sportovního oddělení Domu dětí a mládeže (DDM) v Českých Budějovicích.

„Nastoupil jsem 1. července 2000. Tehdy jsem za jeden měsíc měnil barák, auto i práci,“ oddechne a zaboří se do otočného křesla.

Elektrotechnika, robotika, 3D tisk. Technické kroužky zažívají renesanci

Sport provází jeho rodinu prakticky celý život. Věnovali se mu i jeho dva synové, úspěšní reprezentanti v taekwon-do. Sám 63letý Šesták od mládí hrál například stolní tenis a skrz něj se ke své současné práci také dostal.

„Jezdil jsem na pingpongový tábor do Přední Výtoně. Byl tam Viktor Klein, který vedl stolní tenis v DDM. Tuto práci mi představil a mně se to líbilo. Pak v DDM pořádali výběrové řízení na ředitele, které jsem ani vyhrát nechtěl. Ale věděl jsem, že se tu uvolnilo místo vedoucího sportovního oddělení, podal jsem žádost a uspěl,“ líčí.

Ve sportovní části DDM se stará hlavně o zájmové kroužky pro děti. Letos jich otevřeli přes čtyřicet, k čemuž je třeba připočíst ještě další sporty fungující mimo krajské město, jako třeba úspěšný softbal v nedalekých Ledenicích. Dohromady to činí více než 540 účastníků kroužků, což je na poměry posledních let pěkné číslo.

„Líbí se mi, jak je práce pestrá. Není to sezení v kanceláři, i když nějaká administrativa k tomu patří. Je to spíš manažerská práce, zařizujete podmínky pro externisty i konání kroužků. Všechno se pořád mění a je co řešit. Jezdí se i na tábory,“ popisuje.

Někdy dávají rodiče děti na sportovní kroužky, jen aby se odreagovaly. Ony se velmi dobře učí, mají nějaký hlavní zájem a jdou si k tomu trochu zasportovat. Pak nemá cenu po nich moc šlapat.

Přemysl Šestákvedoucí sportovního oddělení v DDM České Budějovice

Druhou hlavní náplní Šestákovy činnosti je pořádání akcí. Dříve jich bývalo až kolem padesátky ročně, nyní je to zhruba třetina. Volejbalový turnaj O pohár hejtmana napsal už čtyři ročníky, smíšená soutěž O pohár primátorky zažil už 23 pokračování.

„Mám radost, když se akce povede a spokojené jsou děti i trenéři. A důležité je, když není žádný úraz a nenastanou velké problémy,“ zdůrazňuje.

Dnes je pro vedoucí či učitele někdy ošemetné, aby nemuseli řešit různé stížnosti nebo jiné trable. „Mně se to naštěstí ještě nestalo. I když vlastně na mě byla podaná stížnost, že jsem nutil hrát dítě při stolním tenise na body. Tak jsem ho předal do jiného kroužku a vedoucímu zdůraznil, aby dítě nehrálo na body,“ směje se.

Značné zkušenosti dávají Šestákovi návod, jak zvládat případné potíže s dětmi či rodiči. „Někdy je to těžší, ale už mám nadhled a situaci vyřeším jinak než zamlada, když bych byl možná razantnější,“ uvažuje.

Rodiče dětí neláká výkonnostní sport

Některé trable vyvstávají i proto, že se mění přístup dětí i rodičů. Zkrátka doba je jiná, než když Šesták na svoji pozici nastupoval. „Děti jsou kolikrát méně obratné. Chybí jim všestrannost i větší soustředění. Často si myslí, že to půjde samo, a když to nejde, tak skončí. Ale jak se děti změnily, na to odpovím slovy psychologa Milana Nakonečného. Ten tvrdí, že děti jsou stejné, akorát se změnila společnost,“ cituje.

Jiný je i postoj rodičů. „Víc jich chce, aby děti dělaly masový sport. Nemají zájem o ten výkonnostní, protože s nimi nechtějí trávit čas o víkendech na turnajích a zápasech. Nejsem toho úplně zastánce. Spíš by měly dělat jeden sport a pořádně. Takhle jeden rok zkusí volejbal, pak ping-pong, florbal a následně judo. Pak radši skončí, protože vlastně pořád začínají,“ přemýšlí.

Některé děti chodí i na víc kroužků. Například výtvarné, hudební nebo umělecké a k tomu mají ještě sportovní. „Někdy dávají rodiče děti na sportovní kroužky, jen aby se odreagovaly. Ony se velmi dobře učí, mají nějaký hlavní zájem a jdou si k tomu trochu zasportovat. Pak nemá cenu po nich moc šlapat. Celkově je přístup hodně individuální. Když na sobě někdo chce pracovat a baví ho to, tak těm se věnujeme víc,“ má jasno.

Děti volí více kroužků najednou. Láká keramika a roste zájem o technologie

Sport je podle Šestáka výborným zájmem, jak mohou děti překonat mnohdy složité období puberty. „Dostanou se do party, najdou si kamarády. Tráví čas smysluplně. Ve výkonnostním sportu se mládí naopak spíš prodlužuje, protože pořád jezdí po soutěžích i po mládežnickém věku,“ tvrdí.

O kroužky DDM je celkově velký zájem. Konají se na území Českých Budějovic jednou až dvakrát týdně. Počet přihlášených se letos blíží ke třem tisícům, byť se někteří dublují, protože jich navštěvují víc.

„Pořád je to práce s lidmi a hlavně dětmi. Je to naplňující, když lidi spolupracují. Při pořádání akcí už mám známé, se kterými si rozumíme a funguje nám to. Pak se všechno dělá snáz. Každý umí něco a dáme to dohromady,“ uzavírá.

