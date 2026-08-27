Když táborské dopravní policistky Aneta Růžičková s kolegyní Veronikou Chrenkovou dorazily k čerpací stanici, zahlédly přes prosklené dveře muže, který k nim stál zády.
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„Po otevření hlavního vchodu benziny vstoupily dovnitř a pod pohrůžkou namířené střelné zbraně a zákonných výzvách se muž otočil a vykročil směrem k zasahující hlídce. V následujících sekundách policistky lupiče zadržely,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Na místo se následně sjely další hlídky a případ si převzali táborští kriminalisté, kteří zjišťují, co devatenáctiletého mladíka k tomuto zločinu vlastně vedlo.
Po bližším zkoumání zbraně policisté zjistili, že to je plastová atrapa zbraně. „Působila však opravdu důvěryhodně,“ potvrdila Krausová.
Kriminalisté mladíkovi sdělili obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a dále na případu pracují.