Přestavba táborského venkovního bazénu a haly může stát až 250 mil. Kč

Odhadované náklady na přestavbu táborského venkovního bazénu a nedaleké sportovní haly činí více než 250 milionů korun. Město chce obě sportoviště rekonstruovat současně. Práce by mohly začít v příštím roce. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města.
"Odhadovaná částka na úpravu akvaparku je 92 milionů korun a na halu pak 162 milionů korun. Ale předpokládáme, že se nám podaří projekt vysoutěžit za nižší částku," uvedla místostarostka Lenka Horejsková (Společně pro Tábor).
Sportovní hala Eden v Kvapilově ulici pochází z roku 1979. Horejsková dodala, že má už řadu nedostatků. "Je ve špatném technickém stavu, například tam zatéká do šaten. Hala je energeticky náročná, ale přesto je často zcela obsazena," uvedla.
Projekt předpokládá kromě modernizace haly i přístavbu. Vznikne tam palubovka pro míčové sporty a navíc také samostatné zázemí pro další aktivity. Mohli by tam například trénovat sportovní gymnasté, kteří zatím žádné sportoviště ve městě nemají.
Rekonstrukce venkovního akvaparku předpokládá změnu plaveckého bazénu. Jeho vana by nově měla být z nerezu. Bazén by měl mít navíc rozměry, které budou vyhovovat zápasům pro vodní pólo. "Kromě toho v projektu počítáme s tím, že vytvoříme atrakce pro různé věkové kategorie. Bude tam třeba brouzdaliště pro děti nebo vířivka a bazén s tryskami, což by zase využívali spíš senioři," uvedla Horejsková.
Bazén a sportovní hala jsou v Kvapilově ulici. Na několika stovkách metrů jsou ještě další sportoviště. Jde například o fotbalový stadion, atletický stadion a další halu pro míčové sporty. Město počítá s tím, že by na rekonstrukci obou sportovišť využilo dotaci Jihočeského kraje, jenž z fondu pro sportovní projekty slíbil uvolnit 50 milionů korun.