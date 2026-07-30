Při dopravní nehodě zemřel ve středu večer u Trhových Svinů motorkář

Při dopravní nehodě zemřel ve středu večer u Trhových Svinů na Českobudějovicku motorkář. Vyjel mimo vozovku, kde narazil do stromu. Novináře o tom dnes informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.
Havárie se stala poblíž obce Žár kolem 21:00. "Přesnými příčinami nehody se zabývají českobudějovičtí dopravní policisté," uvedla mluvčí. Jde o druhou tragickou nehodu v kraji v červenci. Při první zahynul na Táborsku také řidič motorky, jenž rovněž narazil do stromu. Nehody na jihočeských silnicích si od začátku roku vyžádaly 18 obětí.