Při havárii hasičské cisterny na Českobudějovicku si hasič poranil hlavu

Při havárii hasičské cisterny u Olešnice na Českobudějovicku utrpěl dnes po poledni dobrovolný hasič poranění hlavy. Auto se při cestě k zásahu převrátilo na bok. Hasiči o tom informovali na síti X.
"Vyproštění vozu nebylo potřeba, nehodu vyšetřuje policie," uvedli hasiči. Cisterna cestovala k požáru lesa u obce Petříkov na Českobudějovicku. Oheň tam zasáhl plochu 30x30 metrů. "Záchranáři měli v péči hasiče středního věku, který utrpěl středně těžké poranění hlavy," uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.