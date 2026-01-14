K nehodě došlo kolem poledne v katastru obce Drhovle. Jeden kamion a osobní vůz po srážce zablokovaly silnici. Druhý nákladní vůz převážející osobní auta skončil převrácený na boku v příkopu.
U střetu zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Žena středního věku utrpěla středně závažná zranění v oblasti hlavy a břicha.
„Po vyšetření a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji záchranáři převezli na chirurgickou ambulanci písecké nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Petra Kafková a dodala, že nikdo další nebyl při nehodě zraněn.
Příčinu vzniku nehody dál vyšetřují písečtí dopravní policisté. Objízdné trasy vedly několik hodin okolními obcemi.